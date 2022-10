Bombe su Kiev, Biden e UE accusano Putin di crimini di guerra

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l’UE intervengono dopo le nuove bombe su Kiev: “Forniremo all’esercito ucraino tutto il supporto necessario per difendersi”

“Gli Stati Uniti condannano gli attacchi missilistici contro l’Ucraina, che hanno ucciso e ferito civili e hanno dimostrato ancora una volta la brutalità della guerra illegale di Putin“. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden commenta con una nota i nuovi attacchi contro la capitale Kiev e altre città ucraine.

“Questi attacchi – proseguono dalla Casa Bianca – non fanno che rafforzare il nostro impegno al fianco al popolo dell’Ucraina, per tutto il tempo necessario. Con i nostri alleati, imporremo ancora pesanti costi alla Russia e riterremo Putin responsabile delle atrocità e dei crimini di guerra“.

“Forniremo all’esercito ucraino tutto il supporto necessario per difendersi“, assicura Biden. Che lancia un appello per la pace al Cremlino: “La Russia ponga immediatamente fine a questa aggressione non provocata e rimuova le truppe dal territorio ucraino”.

LA CONDANNA DELLA UE

Anche dall’Unione europea arriva una ferma condanna alla nuova escalation nel conflitto. “Ho sentito il ministro degli Esteri ucraino Kuleba per condannare gli attacchi indiscriminati della Russia contro i civili e le infrastrutture in Ucraina – scrive su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell – l’Ue resta al fianco del coraggioso popolo ucraino, la cui forza e resistenza sono lodevoli. Arriverà nuovo supporto da parte nostra a Kiev”. La settimana scorsa, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si chiede agli Stati membri di “aumentare massicciamente l’assistenza militare all’Ucraina“.