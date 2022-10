Tommaso Di Dio pubblica “Nove lame azzurre fiammeggianti nel tempo”

Tommaso Di Dio pubblica per la nuova collana di Scalpendi, “Assemblaggi e sdoppiamenti”, il libro “Nove lame azzurre fiammeggianti nel tempo”

Cosa dicono di noi le parole del passato? E quanta verità tradiscono le immagini che ci ritraggono? In questo libro sono raccolte in ordine cronologico, dal 2009 al 2020, tutte le poesie pubblicate dall’autore in plaquette d’arte e ormai quasi del tutto introvabili. A queste, si aggiunge una scelta di poesie inedite che formano la preistoria di un esordio, in uno scavo dei presupposti necessari ad un destino di scrittura. Il percorso di poesie è infine accompagnato da una sequenza di immagini, alcune tratte da archivi custoditi in rete, altre appartenenti all’archivio familiare dell’autore, descritte meticolosamente da alcune prose, che rintracciano momenti simbolicamente rilevanti della biografia dell’autore. Il libro è così attraversato da un doppio movimento: da un lato la raccolta di quello che è stato, un viaggio a ritroso, verso il tempo trascorso, dall’altra un percorso in avanti, verso impronosticabili mete future di vita e scrittura. Così la storia personale e familiare torna ad essere una materia da reinventare, fatta di tessere di un mosaico aperto, leggibile in più direzioni.

Tommaso Di Dio (1982), vive e lavora a Milano. È autore di alcune raccolte di poesie, fra cui Favole (Transeuropa, 2009), Tua e di tutti (Pordenonelegge-Lietocolle, 2014) e Verso le stelle glaciali, Interlinea 2020. Si occupa di critica letteraria, filosofia e traduzione. È recentemente stata pubblicata, a sua cura, la prima traduzione italiana di La primavera e tutto il resto (1923) del poeta americano W.C. Williams.

Tommaso Di Dio, Nove lame azzurre fiammeggianti nel tempo, con una nota di Bernardo De Luca

Pagine 217, prezzo 15 euro