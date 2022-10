Nasce Simbios, l’innovativa gamma di integratori per intestino e mente

Nasce Simbios, l’innovativa gamma di integratori per il benessere di intestino e mente disegnata appositamente dagli esperti della nutrizione speciale di Dr. Schär

La gamma SIMBIOS è disegnata appositamente dagli esperti della nutrizione speciale di Dr. Schär per rispondere alle esigenze dei consumatori celiaci, di coloro che sono sensibili al glutine, delle persone con disturbi gastrointestinali e di tutti coloro che sono particolarmente attenti alla propria salute intestinale, anche in caso di stress. SIMBIOS è un nuovo marchio di integratori alimentari, pensato appositamente per supportare la bidirezionalità tra mente e intestino.

In linea con il proprio impegno per la responsabilità e la trasparenza, l’azienda si è dotata di un Advisory Board scientifico, composto da alcuni dei massimi esperti di gastroenterologia e nutrizione provenienti dal mondo accademico e dalle organizzazioni sia pubbliche sia private, con l’obiettivo di fornire consulenza scientifica sul progetto. Il lavoro del board ha posto particolare attenzione all’atteggiamento e alle attese dei pazienti oltre che all’evoluzione dello scenario scientifico e istituzionale.

Alla base dello sviluppo dei prodotti SIMBIOS, la consapevolezza che intestino e cervello sono connessi tra loro in modo bidirezionale, come confermato negli ultimi 15 anni da numerose evidenze scientifiche.

La gamma SIMBIOS è composta da 11 referenze divise in tre linee:

I nostri Eroi per il benessere a 360°: CELI PLUS, INTESTINO FELICE, FLORA POWER, TOTAL RELAX

I nostri Plus per un aiuto in più: FIBRAFURBA, CALM MUCOSA, SERENACID, BROMELINA

I nostri Booster per specifiche esigenze: COMPLESSO VITAMINA B PREMIUM, FERRO + C, VITAMINA D

L’intera gamma SIMBIOS è senza glutine, senza lattosio*, adatta ai vegani*, senza conservanti, senza agenti di scorrimento, senza coloranti e in capsule vegetali**.

I flaconi SIMBIOS sono in vetro brunato, per una protezione ottimale da luce, calore e umidità. Il vetro è un materiale inerte, non interagisce con il contenuto e preserva l’efficacia di tutti i nutrienti senza contaminazioni.

Il packaging di SIMBIOS è interamente riciclabile, con indicazioni di smaltimento chiare riportate in etichetta.

La gamma SIMBIOS è un’esclusiva del canale Farmacia.

Dr. Schär La nostra storia inizia nel 1922 in Alto Adige, nel cuore delle Alpi, con una visione: migliorare la vita delle persone con specifiche esigenze alimentari. Fin dalla sua fondazione, la prossimità al consumatore ha costituito la base del pensiero imprenditoriale della nostra azienda la nostra competenza chiave è la ricetta del nostro successo: conciliare un’alimentazione speciale con la gioia e il piacere di vivere. I nostri valori – responsabilità, progresso e prossimità – conferiscono all’azienda stabilità ed orientamento. Siamo un’azienda familiare con portata globale. Al gruppo Dr. Schär fanno capo 18 sedi in 11 Paesi, con più di 1.500 dipendenti. I nostri prodotti sono disponibili in più di 100 Paesi. www.drschaer.com