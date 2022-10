“La rivincita” stasera su Rai 5: la trama del film

In prima serata su Rai 5 “La Rivincita”, diretto dal drammaturgo Leo Muscato. La trama del film, basato sull’omonimo romanzo di Michele Santeramo

Lunedì 10 ottobre 2022, Rai 5 propone in prima serata “La Rivincita”, diretto dal drammaturgo Leo Muscato. Il film, che era stato selezionato in concorso al Bif&st 2020, è basato sull’omonimo romanzo di Michele Santeramo, pubblicato da Baldini & Castoldi, e racconta le rocambolesche disavventure economiche e familiari di due fratelli, Vincenzo e Sabino e delle loro mogli, Maja e Angela. Tutto inizia con l’esproprio di un terreno in cambio di un risarcimento irrisorio. Per poter sanare i debiti e assecondare il desiderio di maternità della moglie Maja, Vincenzo si infila su una brutta strada. Anche Sabino e sua moglie sono in grande difficoltà con un figlio da crescere. I fratelli entrano così in una spirale di scelte pericolose dettate soprattutto dalla disperazione. Ma la forza del loro legame familiare li spinge a non arrendersi e ad andare avanti in una lotta per la sopravvivenza, sapendo che esiste sempre la rivincita contro la “porca miseria”…

el cast Michele Venitucci, Michele Cipriani, Deniz Ozdogan, Sara Putignano, con la partecipazione di Francesco De Vito, Franco Ferrante e con l’amichevole partecipazione di Domenico Fortunato.

Il film vede la collaborazione del compositore e musicista Paolo Fresu: il finale è infatti accompagnato dalle note del brano No potho reposare, un canto d’amore della musica tradizionale sarda, nella sua versione arrangiata e interpretata dal maestro Fresu.