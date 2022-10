In libreria “Bosco Bianco” di Diego Galdino

Disponibile sugli store digitali e nei negozi fisici per Belle Époque collana editoriale “Bosco Bianco” di Diego Galdino

La collana editoriale Belle Époque ritorna, dopo la pausa estiva, con un romance imperdibile: Bosco Bianco di Diego Galdino.

«Siamo entusiaste di questa importante new entry. Diego Galdino è un autore di successo internazionale e siamo orgogliose di accoglierlo nella nostra famiglia editoriale. Di sicuro Bosco Bianco conquisterà il pubblico per la delicatezza e la magia indiscussa che avvolge la sua storia. Già precedentemente pubblicato in self, ha riscosso notevole successo tra i lettori bulgari e ora è pronto a conquistare quelli italiani.» Così le direttrici editoriali Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu.

Gli amanti della penna di Diego Galdino apprezzeranno senz’altro questa nuova storia in cui i magnifici paesaggi della costiera amalfitana si fondono alle vicende umane, al romanticismo di un racconto in cui la favola e il conseguente lieto fine, regalano emozioni in parole, musica e memorie. L’amore vince anche nei momenti più bui, anche quando la speranza sembra essere perduta e la morte prende il sopravvento.

Il romanzo è disponibile su tutti gli store online e nelle librerie.

Diego Galdino

Diego Galdino vive a Roma e ogni mattina si alza prima dell’alba per scrivere i suoi romanzi. Tutt’ora lavora nel Bar dov’è nato e cresciuto. Autore di successo internazionale, pubblicato nei paesi di lingua tedesca, Serbia, Polonia, nei paesi di lingua spagnola e Bulgaria. Ha esordito con IL PRIMO CAFFÈ DEL MATTINO definito un caso editoriale, di cui sono stati venduti i diritti cinematografici alla Letterbox Film Produktion. Altri suoi successi MI ARRIVI COME UN SOGNO, VORREI CHE L’AMORE AVESSE I TUOI OCCHI, TI VEDO PER LA PRIMA VOLTA, L’ULTIMO CAFFÈ DELLA SERA, pubblicati come il primo romanzo con la casa editrice Sperling & Kupfer del Gruppo Mondadori. Definito il “Nicholas Sparks” italiano, Diego Galdino è inoltre testimonial del Consorzio per il Caffè Espresso Italiano Tradizionale ed è stato tra i protagonisti del documentario svizzero dedicato al caffè LA PULPA UND DIE BOHNE. Nel 2020 con UNA STORIA STRAORDINARIA fa il suo ingresso nel catalogo della Fanucci Editore. Nel 2021 pubblica il suo primo romanzo d’amore fantasy Principessa Saranghae con la Bertoni Editore. A maggio 2022 pubblica Storia di un ospite ed esordisce nel fantasy storico. Ed ora, la collana editoriale Belle Époque (Pubme) propone ai suoi lettori, Bosco Bianco, una delicata e intensa storia d’amore precedentemente pubblicata in self, che ha riscosso notevole successo in Bulgaria.

La collana editoriale

La collana editoriale Segreti in giallo è nata nel 2020, fondata da Rosa Caruso (blogger e grafica) e Maria Grazia Porceddu (giornalista e blogger). La collana si rivolge a coloro che prediligono il genere: giallo deduttivo o classico (giallo psicologico, storico e a fumetti), paranormale (streghe, vampiri, fantasmi, magia e occultismo ecc.), horror (psicologico non splatter), fantasy, gotico. Fiore all’occhiello è la sezione dedicata ai giovani lettori (bambini/ragazzi). Accanto a questa sono nate, immediatamente dopo, quali sue naturali diramazioni, le collane: Belle Époque (romanzi ambientati tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, epistolari e diari) e Belle Époque Pink (romanzi di genere rosa con le sue ulteriori sfumature: chick lit, up lit, historical romance, erotic romance). New entry, la collana Un cuore per capello, riservata ai romance moderni.