“Scrivanie” è il nuovo singolo di BLVRD

Arriva in radio e nei digital store “Scrivanie”, il nuovo singolo di BLVRD, scritto dallo stesso Davide Capra, con la produzione di Fabio Garzia e mix/master di Esofrecords.

Questo brano arriva dopo la pubblicazione del singolo “Dammi un’ora” lo scorso giugno.

“Ero sulla scrivania, in uno di quei momenti in cui riflettevo su una relazione che era finita da un pezzo, ma che portavo avanti solo per paura di rimanere solo e dover fare i conti con me stesso. Ho iniziato a scrivere esattamente tutto quello che stavo pensando in quel momento. Così è nata Scrivanie”, racconta lo stesso artista.

Davide Capra, in arte BLVRD, nasce a Roma nel 1994, in un ambiente popolare tra i quartieri di Trastevere e Monteverde.

Durante gli anni passati al liceo classico Manara si appassiona al rap/freestyle, esibendosi in varie gare del panorama underground romano, portandolo per la prima volta di fronte ad un pubblico in apertura a vari artisti.

Carica i suoi primi brani online sotto lo pseudonimo di RAM, però le difficoltà economiche della famiglia lo portano a far vacillare il sogno musicale, in quanto all’età di 16 anni si trova costretto a dover lavorare la sera e frequentare la scuola di giorno. Decide perciò di concentrarsi sulla scuola, il lavoro, e la sua passione per il football americano.

Quest’ultimo, grazie ad una borsa di studio della federazione italiana, gli permetterà di frequentare un college in Florida. Questa esperienza negli USA influenzerà molto il suo stile musicale. Purtroppo, terminata la borsa di studio, non avendo possibilità di rimanere negli States, è costretto a tornare a Roma.

I problemi finanziari della famiglia aumentano fino allo sfratto esecutivo dalla casa popolare nella quale abitavano. Davide si ritrova a dormire dagli amici, a volte in macchina di qualcuno, a volte per strada, finché non decide di vivere nel cantiere di una villetta in costruzione fuori Roma.

Nonostante tutto Davide non smette di scrivere e senza una vera casa cerca di sopravvivere ogni giorno come può. In seguito trova un lavoro, si rimette in carreggiata, quindi decide di inseguire il sogno che aveva messo da parte.

Nell’agosto 2021 conosce il producer Mustrow (Fabio Garzia) con il quale inizia un percorso musicale vero e proprio. Nasce così BLVRD tra rock, rap, pop e tutto ciò che ha caratterizzato la vita dell’artista.