Previsioni meteo 9 ottobre 2022: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 9 ottobre 2022: cieli coperti e piogge sulle regioni del Nord e Sardegna, poi peggioramento anche al Centro

Dopo l’ottobrata di inizio mese, condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questo weekend, iniziato con clima mite e soleggiato e temperature oltre le medie stagionali. Come annunciato, dalla giornata di oggi il cedimento dell’anticiclone determinerà un peggioramento graduale del tempo a partire dalle regioni settentrionali. Al Nord e sulla Sardegna avremo dunque una maggiore copertura nuvolosa con possibilità di piogge, mentre sul resto della Penisola il clima sarà ancora asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima sarà una settimana dalle caratteristiche tipicamente autunnali. Il nucleo instabile, infatti, raggiungerà nei prossimi giorni anche le regioni centrali portando piogge che localmente potranno risultare anche di forte intensità. Il maltempo potrebbe durare almeno fino al prossimo weekend, mentre a seguire regna l’incertezza e serviranno ulteriori aggiornamenti.

Intanto per oggi, domenica 9 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli piogge, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio ancora deboli piogge sulle stesse regioni, asciutto altrove ma sempre con molte nuvole. In serata residue piogge al Nord-Ovest, asciutto altrove ma sempre con molte nuvole in transito. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con molte nuvole in transito. Al pomeriggio ancora tempo in prevalenza asciutto ma sempre con molte nuvole in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli nuvolosi, deboli piogge sull’Abruzzo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni e qualche addensamento, piogge e temporali su Sardegna e Sicilia. In serata condizioni di tempo per lo più asciutto con nubi sparse, ancora piogge sulle Isole Maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.