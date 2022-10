Cresce Deliveroo For Work, il servizio dedicato alle aziende

Deliveroo for Work, la divisione B2B, della piattaforma leader dell’online food delivery continua a crescere: sono circa 3.500 le aziende clienti

Cresce l’abitudine di ordinare su Deliveroo per la ​ pausa pranzo o uno snack in in ufficio. Con un’attenzione particolare alla linea e con preferenze crescenti verso i cibi salutari.

Mentre gli italiani rientrano dalle vacanze, e le città tornano a popolarsi, Deliveroo , la piattaforma leader dell’online food delivery, ha scattato una fotografia dell’utilizzo della App presso i luoghi di lavoro, in particolare tra le aziende che hanno scelto di avvalersi di Deliveroo for Work.

A 6 anni dal lancio, questo servizio – che consente alle aziende di creare un proprio account e gestire, in questo modo, gli ordini per la pausa pranzo e altre occasioni di consumo, in ufficio o da casa – continua a crescere. Nel secondo trimestre di quest’anno, il numero delle aziende clienti è cresciuto del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A dimostrazione di come l’abitudine degli italiani di ordinare il pranzo, o uno snack, utilizzando la App sul luogo di lavoro sia ormai sempre più consolidata. In totale sono circa 3.500 le aziende clienti, basate principalmente a Milano e Roma, le due città che guidano la classifica sia per il maggior numero di aziende clienti, sia per quanto riguarda il volume degli ordini. Seguono Firenze, Bergamo e Cagliari.

Le aziende clienti di Deliveroo for Work operano principalmente nei settori della consulenza, dei servizi finanziari e legali, in ambito tech e delle telecomunicazioni, nel marketing e nella comunicazione e non mancano anche freelance e le PMI. Cosa ordinano i professionisti e i collaboratori delle aziende clienti di Deliveroo for Work in pausa pranzo o nel corso dell’orario di lavoro? Anzitutto cibi salutari, alleati della linea, come i piatti della tradizione mediterranea, le insalate, il poke e il sushi.

“Nel corso degli ultimi due anni, con le restrizioni e lo sviluppo del lavoro da remoto, Deliveroo for Work ha contribuito a tenere vivi i legami tra persone e team delle aziende clienti. Le nostre gift card e l’offerta pensata per le aziende ha infatti accompagnato webinar, lunch meeting e welcome coffee virtuali. La crescita del numero di clienti è la dimostrazione di come questo servizio sia stato apprezzato. Adesso, vogliamo essere protagonisti del pieno ritorno alla normalità, in ufficio e da casa, mettendo a disposizione di aziende partner e professionisti un servizio ben si adatta alle esigenze di chi lavora e produce e che viene apprezzato anche sotto il profilo della varietà di cibi e cucine disponibili, a cominciare dalle scelte healthy e più salutari” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy.

L’offerta Il servizio prevede anche le seguenti opportunità per le aziende: Events: da quest’anno Deliveroo for Work torna ad organizzare eventi aziendali in presenza per i suoi clienti, curando sia la parte food&beverage sia l’intrattenimento, a conferma del sostegno che il servizio vuole dare alle aziende per la normale ripresa delle attività dopo il periodo pandemico.

da quest’anno Deliveroo for Work torna ad organizzare eventi aziendali in presenza per i suoi clienti, curando sia la parte food&beverage sia l’intrattenimento, a conferma del sostegno che il servizio vuole dare alle aziende per la normale ripresa delle attività dopo il periodo pandemico. Gift Cards : è uno dei servizi preferiti dai clienti di Deliveroo for Work. Dopo il boom registrato durante i periodi di maggiori restrizioni a causa della pandemia, il trend di acquisto di questo strumento continua ad essere costantemente in crescita. Come funziona: i clienti Deliveroo for Work hanno la possibilità di acquistare in stock le gift card Deliveroo, solitamente utilizzate come benefit da regalare ai dipendenti o come regalo per clienti e collaboratori. Sono valide un anno dal momento dell’acquisto.

: è uno dei servizi preferiti dai clienti di Deliveroo for Work. Dopo il boom registrato durante i periodi di maggiori restrizioni a causa della pandemia, il trend di acquisto di questo strumento continua ad essere costantemente in crescita. Come funziona: i clienti Deliveroo for Work hanno la possibilità di acquistare in stock le gift card Deliveroo, solitamente utilizzate come benefit da regalare ai dipendenti o come regalo per clienti e collaboratori. Sono valide un anno dal momento dell’acquisto. Fruit Box Office permette invece la consegna ceste di frutta e snack negli uffici, utili in occasione di riunioni e momenti speciali.