Bristol Myers Squibb sigla accordo con GentiBio

Bristol Myers Squibb ha siglato una partnership da quasi 2 miliardi di dollari con GentiBio per sviluppare terapie Treg per i pazienti affetti da IBD

Bristol Myers Squibb che di recente ha ottenuto l’approvazione Fda del farmaco ozanimod per la colite ulcerosa, ha appena siglato una partnership da quasi 2 miliardi di dollari con GentiBio per sviluppare terapie Treg per i pazienti affetti da IBD. NMS si sta rivolgendo alla terapia cellulare per un potenziale trattamento di lunga durata di queste malattie. e intende sfruttare le capacità delle terapie Treg ingegnerizzate per ristabilire la tolleranza immunitaria e riparare i tessuti nei pazienti affetti da IBD.

La malattia infiammatoria intestinale è un termine che racchiude due patologie difficili da trattare: malattia di Crohn e colite ulcerosa. Sia il Crohn che la UC sono caratterizzati da un’infiammazione cronica del tratto gastrointestinale (GI). L’infiammazione finisce per danneggiare il tratto gastrointestinale del paziente, che si estende dalla bocca all’ano.

La causa esatta della malattia infiammatoria intestinale non è del tutto nota. Tuttavia, si ritiene che coinvolga un’interazione tra il sistema immunitario, i geni e i fattori ambientali.

Una potenziale cura funzionale

Le cellule T regolatorie, altrimenti note come Tregs, sono un tipo specializzato di cellule T in grado di modulare il sistema immunitario innato e adattativo e di sopprimere le risposte immunitarie che possono portare all’infiammazione cronica, che svolge un ruolo significativo nelle IBD. BMS e GentiBio sperano che l’uso delle Tregs possa fornire un supporto duraturo ai pazienti, in particolare a quelli che non hanno ottenuto miglioramenti con le piccole molecole e i biologici disponibili.

Molte delle attuali terapie destinate ai tipi di IBD, tra cui gli anti TNF, possono sopprimere la capacità dell’organismo di rispondere efficacemente alle infezioni e alle malattie, come la COVID-19. L’approccio di GentiBio mira a mitigare queste preoccupazioni sulla soppressione immunitaria. Le Treg sono progettate per sopprimere molteplici meccanismi di infiammazione e promuovere l’omeostasi all’interno dei tessuti per stimolare le capacità di auto-riparazione dell’organismo.

GentiBio ha lanciato l’anno scorso una piattaforma tecnologica volta a combinare la biologia delle Tregs e l’ingegneria del recettore dell’antigene per sviluppare Tregs ingegnerizzate, destinate a fornire una cura funzionale per le malattie autoimmuni e autoinfiammatorie. Adel Nada, cofondatore e CEO di GentiBio, ha dichiarato a BioSpace che le Tregs sviluppate dalla sua azienda sono in grado di sopprimere l’infiammazione nell’area interessata, riparando al contempo i tessuti danneggiati da un’infiammazione eccessiva.

Per le IBD, questo include la riparazione del rivestimento mucoso dell’intestino. Riparando tale rivestimento, Nada ha spiegato che la proprietà curativa delle Treg impedirà l’incursione del microbioma dell’intestino nell’intestino, che può essere dannoso per i pazienti.

“Riparando l’interfaccia intestino/microbioma… crediamo di avere il potenziale per invertire la patologia delle IBD e ristabilire la tolleranza all’interno dell’organismo”, ha detto Nada. “A differenza delle terapie esistenti, le Tregs hanno il potenziale unico di ristabilire la tolleranza immunitaria nelle malattie autoimmuni e infiammatorie come le IBD”.

Nada ha detto che le Treg, che sono state sviluppate da altre aziende per le malattie autoimmuni e infiammatorie, sono già state utilizzate per le IBD. Tuttavia, ha osservato che molti di questi farmaci di prima generazione basati sulle Treg non hanno raggiunto i livelli di sicurezza ed efficacia sperati dagli sviluppatori.

“Si tratta di una malattia difficile da trattare”, ha detto, sottolineando lo scarso successo di questi primi approcci Treg.

Man mano che le IBD diventeranno più comuni, Nada ha detto che ci saranno più opportunità di determinare l’approccio migliore per trattare le malattie con questa modalità. Con il miglioramento dei trattamenti, Nada ha detto che il processo di produzione migliorerà, contribuendo a mantenere l’efficienza dei costi.

Una convalida dello spazio Treg

Secondo i termini della collaborazione pluriennale, GentiBio applicherà la sua piattaforma modulare di Treg ingegnerizzate e il suo processo di produzione scalabile per produrre Treg ingegnerizzate stabili e specifiche per la malattia contro diversi bersagli. Quali siano questi bersagli non è stato reso noto. BMS potrà sviluppare e far avanzare in sperimentazione clinica fino a tre dei programmi frutto della collaborazione.

Robert Plenge, vicepresidente senior e responsabile della medicina traslazionale di BMS e capo del centro di ricerca tematico di immunologia, cardiovascolare e fibrosi dell’azienda, ha sottolineato il potenziale delle Tregs per l’IBD. In altri ambiti patologici, Plenge ha affermato che le Tregs hanno “dimostrato il potenziale di soppressione dell’infiammazione e della disfunzione autoimmune in modo limitato ai tessuti”, il che ha portato a evitare una soppressione immunitaria dannosa. Plenge ha aggiunto che le aziende guarderanno alle promesse delle Tregs ed esploreranno il loro potenziale nelle IBD.