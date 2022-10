Zago Milano e NIO Cocktails insieme per “Let’s Glow”

ZAGO Milano, insieme a NIO Cocktails, ha pensato a come godersi la dolce vita in puro stile italiano: il Made in Italy con amore si fonde con il mixed in Italy nella box LET’S GLOW

ZAGO Milano, insieme a NIO Cocktails, ha pensato a come godersi la dolce vita in puro stile italiano: il Made in Italy con amore si fonde con il mixed in Italy nella box LET’S GLOW, che contiene tutto il necessario per concedersi una coccola quotidiana.

Due dei best seller ZAGO – il tonico viso rigenerante della linea skincare e la crema illuminante Il Mio Glow della linea undermakeup – sono affiancati da due cocktail analcolici NIO e da un bicchiere tumbler. Il tonico viso rigenerante di ZAGO, cremoso e leggero, è ideale per riequilibrare la pelle, mentre l’innovativa crema viso illuminante Il Mio Glow è perfetta sia da sola come idratante che mixata alla base make-up o applicata in alcuni punti del viso per dare un tocco super luminoso.

Per rendere la beauty routine un’esperienza ancora più divertente, basta alzare il volume e far partire la playlist preferita – relax o party – presente sulla box e agitare i cocktail ready to drink pensati da Nio – lo speziato Aniseed Sour o il fruttato Lemongrass Citrus.

Per il lancio della box LET‘S GLOW, da mercoledì 20 luglio a venerdì 22 luglio una jeep personalizzata farà un tour tra le vie milanesi, sostando in alcune delle location più cool: Navigli, Porta Venezia, San Babila e Arco della Pace.

La box, in esclusiva Douglas, sarà acquistabile su Douglas.it ed in store. Sarà disponibile anche nelle Mabù Profumerie al prezzo di 49€.