Scirocco feat. Santachiara: fuori “Quando piovi tu”

QUANDO PIOVI TU feat. SANTACHIARA è il nuovo singolo di SCIROCCO, in uscita sulle piattaforme digitali per Futura Dischi

Il singolo, nato dalla collaborazione dei due giovani cantautori, arriva dopo la pubblicazione dell’ultimo singolo Lunapark e del debut EP Neppure la pioggia ha mani così piccole.

Perdere l’orientamento, fra le pareti dell’inferno scuro di una folla anonima; cercare un volto amico, una risposta, cavarne silenzio. È guardare il cielo, la pioggia, urlare un nome che non risponde, mai, senza per questo urlarlo di meno. Bagnarsi in volto, confondere il sudore con la pioggia, che a sua volta confonde il proprio sapore, e diventa soggetto liquido che fluisce dall’alto e bagna la lingua. Dio, l’amore, l’odio: poco conta il soggetto; a contare è la sua assenza. L’informe schiera senza nome scolpisce una forma ben precisa nella sua massiccia presenza: è l’ingombrante esserci del non esserci. Le due voci si alternano, s’intersecano, e nel frattempo contrastano, nel segno dell’emersione nell’indistinguibile della folla.

La malinconia del piano è filtrata dall’incedere delle chitarre e dalla regolarità delle percussioni, regalando uno spaccato ben preciso: il procedere, lo scorrere, l’inarrestabile ricerca di un nome che risponda con un nome.

“Con Luca ci siamo incontrati per caso in uno dei locali del centro storico di Napoli non ci conoscevamo. Ci siamo ritrovati da subito a chiacchierare di musica e stati d’animo. Quando mi ha chiesto se mi andasse di scrivere una roba insieme ho risposto volentieri. Abbiamo lavorato al sound del brano ispirandoci un po’ al mondo dei Lumineers e degli X Ambassador e scritto gran parte del pezzo la prima volta che ci siamo visti (almeno dal punto di vista melodico) e poi abbiamo aggiustato il tiro cercando di lasciare quel senso di sporco e di vero che dà energia al brano.” (Santachiara)