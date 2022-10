Penz duetta con Gerba P nel singolo “Fuori di testa”

“FUORI DI TESTA” è il nuovo brano di PENZ feat Gerba P, disponibile online su tutte le piattaforme digitali e streaming

FUORI DI TESTA è il nuovo brano di PENZ in collaborazione con GERBA P, disponibile su tutte le piattaforme streaming e digital al seguente link https://ingrv.es/fuori-di-testa-t78-2 .

“Fuori di Testa”, distribuito da INgrooves/Universal, è un brano tutto da ballare prodotto da Gerba P. e accompagnato dalla voce di Penz.

Un’estate quasi finita, la classica cotta estiva, il colpo di fulmine che abbiamo avuto tutti almeno una volta nella vita.

Quel momento magico che accompagnato dal tuo alcolico preferito e lo sguardo della donna o uomo giusto, ti fa sentire in capo al mondo o semplicemente fuori di testa.

Sonorità pop e indie pop costruiscono una produzione che non teme di lasciar trasparire l’influenza della scena mainstream Italiana mixata a sonorità più elettroniche e urban pop.

Matteo Panzeri, classe 1992, in arte Penz, decide di dare vita ad un progetto da solista nel 2015, dopo diverse esperienze con band che spaziavano tra Pop, Rock, Funk e Crossover. In seguito a numerosi concerti e dopo aver pubblicato alcune cover internazionali su YouTube, nel gennaio del 2016 esce con il suo primo singolo da solista “Don’t feel the pain”. Questa ballad pop-rock precede altri singoli, tutti in italiano, fino ad arrivare all’ultimo brano “Colore” pubblicato a fine 2017, il cui video raggiunge ottimi risultati. Nel 2018 Penz decide di cambiare vita e realizzare un piccolo sogno, aprendo da solo la scuola di musica Piuvoce.

GERBA P è un progetto di produzione musicale che nasce nel 2022.L’obiettivo è quello di comporre musica insieme ad artisti di vario genere, puntando a creare un sound comune dato da varie influenze musicali. GERBA P varia tra Hip Hop, Soul, R&B e Techno, ma il genere che predilige e che più lo caratterizza è il Funky, molto presente nelle sue produzioni.

GERBA P non vuole essere l’unico protagonista dei suoi brani, bensì colui che, affiancato ad un altro artista, riesce a far muoverti il culo in un club.