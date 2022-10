Owlet presenta la nuova Cam 2 a supporto dei genitori

Owlet presenta la nuova Cam 2. Il monitor di ultima generazione integra video HD a 1080p, e permette di avere un quadro generale del benessere del bambino

Owlet, brand lifestyle di tecnologia per genitori, annuncia la nuova e ottimizzata Owlet Cam 2, l’ultima innovazione del marchio per aiutare bambini e genitori, a dormire meglio. Owlet Cam 2 è il monitor di nuova generazione dell’azienda, che integra l’attuale video HD a 1080p con una nuova intelligenza artificiale e una funzione in grado di decifrare accuratamente i suoni all’interno della cameretta e rilevare quando il bambino piange. Con la nuova Cam 2, i genitori potranno accedere a clip video e registrazioni audio della cameretta e, in aggiunta, potranno monitorare la temperatura e l’umidità della stanza. La tecnologia di Owlet permette di avere un quadro generale del benessere del piccolo e assicura i genitori che l’ambiente sia sempre ottimale per il sonno.

“I genitori e i loro bimbi hanno bisogno, e meritano, di dormire meglio e questo è ciò che le nostre ultime innovazioni possono offrirgli“, ha dichiarato Kurt Workman, Chief Executive Officer e Co-Fondatore di Owlet. “Stiamo lavorando per creare un ecosistema completo per la cameretta per offrire ai genitori gli strumenti, la tecnologia e le risorse per prendersi cura al meglio dei propri piccoli. Le nuove e migliorate funzionalità di Cam 2 sono l’integrazione perfetta del nostro ecosistema di prodotti, andando a completare la nostra offerta che include l’innovativo Smart Sock., il calzino intelligente. Grazie all’apprendimento automatico, ai video e alle notifiche di pianto di Cam 2, i genitori avranno a disposizione gli strumenti necessari per avere un quadro completo sullo stato del bambino“.

Il monitor video di nuova generazione Owlet Cam 2 HD 1080p conferisce ai genitori la sicurezza della supervisione del loro bambino da qualsiasi luogo. Il device consente inoltre di captare i segnali inavvertibili e i modelli di comportamento del bimbo, monitorando i video e anticipando una sua ipotetica agitazione. Tramite l’App Owlet Care, i genitori riceveranno notifiche per ogni singolo movimento, pianto o altri suoni provenienti dalla cameretta. Le nuove funzioni si aggiungono alle già apprezzate offerte della precedente generazione di Cam, tra cui il monitoraggio della temperatura e dei livelli di umidità della stanza, lo zoom 4x, la conversazione bidirezionale e la visione notturna. Inoltre, Cam 2 è disponibile in un nuovo elegante colore Verde Salvia oltre al classico bianco.

La nuova Owlet Cam 2 si integra perfettamente con il pluripremiato Owlet Smart Sock, i prodotti sono disponibili singolarmente e nel comodo formato Monitor Duo. Lo Smart Sock e l’App Owlet Care consentono di monitorare il livello di ossigeno e la frequenza cardiaca, notificando i genitori se i valori del bambino escono dalle zone prestabilite. Il calzino intelligente consente inoltre di tenere traccia delle ore totali dormite, del numero di risvegli e della qualità complessiva del sonno, fornendo informazioni preziose per aiutare a impostare la migliore routine del sonno per le necessità di ciascun bambino. Abbinato a Owlet Cam 2, i genitori possono godere della massima tranquillità quando il loro bimbo riposa e ritagliarsi qualche momento per sé.

La Owlet Smart Sock (339€), la Owlet Cam 2 (169€), e l’Owlet Monitor Duo (sono disponibili all’acquisto su owletcare.it. Tutti i prodotti sono anche reperibili su Amazon allo stesso prezzo e su Nido Di Grazia.