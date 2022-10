MSD sigla accordo con la biotech Usa Cerevance

MSD ha siglato una collaborazione di ricerca con Cerevance per identificare nuovi bersagli per la malattia di Alzheimer con la tecnologia trascrittomica NETSseq

La casa farmaceutica MSD ha siglato una collaborazione di ricerca con la biotech Usa Cerevance per identificare nuovi bersagli per la malattia di Alzheimer utilizzando la tecnologia trascrittomica NETSseq (Nuclear Enriched Transcript Sort sequencing) progettata per individuare le proteine che sono sovra o sottoespresse nei cervelli delle persone colpite dalla malattia degenerativa. Contemporaneamente, Cerevance concederà in licenza a MSD un programma di ricerca in fase di discovery.

In cambio, Cerevance otterrà un pagamento anticipato di 25 milioni di dollari e avrà diritto a milestone di sviluppo e commerciali per un totale di circa 1,1 miliardi di dollari, oltre a royalties sulle vendite dei prodotti che potrebbero derivare dall’accordo. “I progressi nella comprensione della biologia delle malattie neurodegenerative continuano a rivelare nuovi meccanismi interessanti per un potenziale intervento terapeutico”, ha dichiarato Jason Uslaner, responsabile della scoperta delle neuroscienze presso i Laboratori di Ricerca MSD.

Nei prossimi tre anni, le due aziende mirano a scoprire nuovi potenziali bersagli per approcci terapeutici attraverso la piattaforma NETSseq, sviluppata dalla Rockefeller University. Il programma NETSseq ha permesso ai ricercatori di tracciare un profilo completo di specifici tipi di cellule cerebrali, compresi i neuroni e le cellule gliali. Utilizzando il programma, Cerevance è stata in grado di isolare popolazioni cellulari specifiche in campioni di tessuto cerebrale, rivelando percorsi biologici alla base di malattie neurodegenerative e psichiatriche che si sono rivelati difficili da individuare nei modelli animali o nelle cellule staminali umane differenziate, ha detto Thompson.

Il campo dello sviluppo di farmaci per l’Alzheimer, in gran parte incentrato sull’accumulo di placche di amiloide beta nel cervello, è stato colpito da una serie di fallimenti, che hanno spinto alcuni ricercatori a spostare l’attenzione su altre potenziali cause della malattia. Nel frattempo, un’indagine pubblicata il mese scorso dalla rivista Science ha suggerito che l’enfasi sulla cosiddetta teoria dell’amiloide potrebbe essersi basata su dati “manipolati” che alla fine hanno portato ad anni di ricerche sbagliate.

Rinnovato interesse di MSD per l’Alzheimer

I precedenti sforzi di MSD nella malattia di Alzheimer comprendevano lo sviluppo di verubecestat. Tuttavia, nel 2017 l’azienda ha interrotto uno studio di fase avanzata dell’inibitore sperimentale dell’enzima BACE (Amyloid-Precursor-Ptein-Cleaving Enzyme) nella malattia di Alzheimer da lieve a moderata dopo che era stato segnalato come “virtualmente privo di possibilità di trovare un effetto clinico positivo”.

Un anno più tardi ha interrotto anche un altro studio di Fase III dello stesso farmaco per il trattamento dell’Alzheimer prodromico, dopo che un comitato di monitoraggio dei dati aveva concluso che era improbabile che il trattamento mostrasse un rapporto beneficio/rischio positivo.

Obiettivo dell’accordo: scoprire nuovi percorsi di malattia

La piattaforma tecnologica consentirà a MSD e Cerevance di adottare un “nuovo approccio” all’Alzheimer. Le due aziende sperano che la collaborazione riveli nuovi bersagli terapeutici in grado di rallentare o inibire la progressione della malattia.

Secondo Cerevance, la sua tecnologia NETSseq consente di misurare l’espressione di un numero significativamente maggiore di geni, compresi quelli che possono essere espressi a bassi livelli nel cervello maturo. L’azienda afferma che la sua piattaforma è stata finora utilizzata per analizzare specifiche popolazioni cellulari in “migliaia” di campioni di tessuto cerebrale umano post-mortem, sano e malato, in una gamma di età e regioni cerebrali.

Queste analisi, si legge, potrebbero essere in grado di scoprire percorsi biologici alla base di malattie neurodegenerative e psichiatriche che altrimenti sarebbero difficili da individuare nei modelli animali o nelle cellule staminali umane differenziate. “Di conseguenza, la nostra piattaforma può rivelare nuovi bersagli terapeutici che possono essere modulati per correggere i circuiti neurali o rallentare il processo della malattia”, ha aggiunto Cerevance.

“L’avvio di questa collaborazione con MSD, che arriva dopo i dati positivi della Fase II per il CVN424 nei pazienti con il morbo di Parkinson, rappresenta una pietra miliare significativa per noi e rafforza la promessa della nostra piattaforma tecnologica NETSseq”, ha commentato il direttore scientifico Mark Carlton.

Per Cerevance, società privata, la partnership arriva mesi dopo la pubblicazione di dati positivi a metà percorso in un’altra malattia neurologica, il Parkinson. Lo studio, che ha valutato il composto orale CVN424, ha dimostrato che il trattamento con il farmaco sviluppato attraverso la piattaforma NETSseq è stato in grado di ridurre i tempi di “OFF” dei pazienti affetti da Parkinson. Per “OFF” si intendono le occasioni in cui i pazienti di Parkinson manifestano i sintomi della malattia nonostante l’assunzione di farmaci.

CVN424 è stato sviluppato per colpire il GPR6, un recettore della proteina G-accoppiata. Questo recettore è stato preso di mira dopo che la piattaforma NETSseq ha determinato che era altamente espresso nei neuroni striatali mediamente spinosi nella via indiretta del circuito dei gangli basali. La piattaforma tecnologica è in grado di profilare le popolazioni di cellule neuronali e gliali a una profondità senza precedenti. È su questa analisi approfondita che MSD punta per trovare una nuova opzione terapeutica per l’Alzheimer, in particolare dopo gli insuccessi degli approcci alla cura dell’amiloide-beta.

Craig Thompson, amministratore delegato di Cerevance, ha dichiarato che la collaborazione con MSD rappresenta una continua convalida della tecnologia proprietaria NETSseq dell’azienda. In un’intervista rilasciata a BioSpace, Thompson ha dichiarato che Cerevance ha iniziato a discutere di potenziali collaborazioni nel settore del sistema nervoso centrale dopo la pubblicazione dei dati positivi della Fase II nel Parkinson. MSD è stata una delle aziende che ha espresso un interesse significativo per i dati generati da NETSseq e per il suo potenziale nella malattia di Alzheimer, che si è ripetutamente dimostrata una patologia complessa da colpire con terapie.