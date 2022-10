Meliconi lancia i nuovi telecomandi per TV smart e servizi in streaming

Meliconi presenta i nuovi telecomandi pensati per le TV smart e i servizi in streaming; Fully 8+, restyling del Fully 8.1, e Gumbody Personal 1+

Un restyling completo di gamma, sia funzionale che grafico, con un’attenzione particolare alle confezioni di vendita che passano dal blister in plastica alla scatola in cartotecnica.

Meliconi, da sempre specialista dell’accessorio audio-video, possiede una gamma completa di telecomandi, sia universali che dedicati per marca, facili da usare e adatti ad ogni esigenza. Ed è proprio per venire incontro all’arrivo nelle case degli italiani di un numero sempre maggiore di Smart TV e dei servizi in streaming che Meliconi ha apportato un restyling funzionale e grafico che ha coinvolto tutte le referenze di telecomandi.

Si tratta di un intervento a più livelli, che ha comportato:

una riprogettazione funzionale e grafica con inserimento di tasti di rapido accesso (shortcut) a servizi streming quali Netflix, Amazon Prime e YouTube, con l’obiettivo principale di ottimizzare l’usabilità dei singoli prodotti. Nei telecomandi universali vengono implementate alcune funzionalità Extra, tra cui la “modalità bambino” che blocca i tasti non essenziali – in particolare i tasti dei menu – e la “funzione freeze”, per impedire di apportare modifiche al codice programmato. Da inizio 2022 Meliconi sta portando avanti una strategia di sviluppo sempre più sostenibile che si manifesta nella decisione di eliminare progressivamente la plastica dai packaging dei prodotti, sostituendola con il cartone, materiale facilmente trattabile al momento dello smaltimento. Un aggiornamento del database e dei software all’interno di tutti i prodotti

Ecco alcuni modelli di spicco, esemplificativi del restyling in corso su tutta la gamma telecomandi:

Telecomando Universale FULLY 8+ – per TV, decoder (terrestri e satellitari, SKY incluso), Bluray/DVD, e altri apparecchi AV

Fully 8+ è il restyling del Fully 8.1, fra i telecomandi più venduti sul mercato. È un telecomando universale in grado di comandare fino a 8 dispositivi Audio/Video. Sono stati inseriti il tasto (smart) HOME + 2 tasti di accesso rapido che rimandano a Netflix e Amazon Prime. Il telecomando dispone anche di funzionalità extra come la “modalità bambino”, per bloccare i tasti non essenziali, la funzione “freeze” che inibisce la possibilità di modificare le impostazioni, e la funzione memo per richiamare una sequenza di comandi alla pressione di un solo tasto. Fully 8+ dispone di tutte le funzioni ad infrarossi dei telecomandi originali ed è compatibile con la quasi totalità delle marche e dei modelli grazie a una delle più ampie banche dati sul mercato (80.000 modelli coperti di oltre 1.500 marche). Il numero totale dei tasti non cambia rispetto alla versione precedente.

Sul sito web www.cme.it è accessibile la tabella di corrispondenza tasti / funzioni per poter rintracciare la totalità delle funzioni a infrarossi del telecomando originale, oltre a tutta una serie di servizi – dalle istruzioni complete in PDF alle video-guide dedicate alle principali funzionalità del prodotto, al software avanzato di ricerca codici multilingue – per poter sfruttare appieno tutte le potenzialità del prodotto.

Multidispositivo completo e comodo da usare. Prezzo: 17,99 euro.

Telecomando Gumbody Personal 1+, subito pronto all’uso, non necessita di programmazione.

I telecomandi Personal permettono di sostituire i telecomandi originali delle TV delle principali marche, riproducendone tutte le funzioni ad infrarossi.

Rispetto ai modelli precedenti, il nuovo Personal 1+ di Meliconi aggiorna la propria tastiera con le nuove funzionalità delle Smart TV: per garantire un accesso immediato ai servizi in streaming sono previsti 3 tasti di accesso rapido a Netflix, YouTube e Amazon Prime, oltre al tasto (smart) HOME. E’ disponibile anche la funzione LEARN che permette ai telecomandi di apprendere nuove funzioni future, è ideale per comandare le soundbar e gli impianti di home entertainment, e consente di creare una tastiera “composita” per comandare più dispositivi.

Il telecomando ha la tradizionale forma ergonomica e il corpo in morbida gomma, per favorire la presa e proteggere il telecomando da urti e cadute; e si contraddistingue per facilità e immediatezza d’uso – infatti non necessita di alcuna programmazione e ha già tutte le funzioni dei telecomandi; il segnale a infrarossi di potenza elevata e c’è un segnale luminoso che avverte quando le batterie sono in esaurimento.

Sul sito web www.cme.it è accessibile la tabella di corrispondenza tasti / funzioni, per poter rintracciare la totalità delle funzioni a infrarossi del telecomando originale sul telecomando Meliconi.

Prezzo: 23,99 euro.

I telecomandi sono acquistabili sulSito Meliconi, presso la GDO,

i negozi specializzati di elettronica, ed i migliori siti di e-commerce.