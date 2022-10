Edita 2022 accoglie la scrittrice Chiara Maggi

La scrittrice Chiara Maggi parteciperà alla Fiera dell’Editoria EDITA con “La ragazza dei fiori”, che sta riscuotendo un grande consenso nelle varie manifestazioni librarie

EDITA, la fiera dell’editoria, sarà sempre sotto l’organizzazione di Panesi Edizioni e con il Patrocinio del Comune di Milano. Chiara Maggi sarà presente, con un suo stand, sabato 8 ottobre. Sin dall’apertura della giornata, La ragazza dei fiori, è a disposizione di quanti hanno già letto il libro per ricevere un autografo con dedica e di chi vuole assicurarsi una copia. Appena tornata dal successo del Pisa Book Festival, la scrittrice ligure continua ad occupare i primi posti di vendita in classifica Amazon

Ci racconta Chiara

“L’otto di ottobre eccomi qua a Milano. Avete presente quando di sasso in sasso si salta per attraversare un fiume e non bagnarsi? Ecco è la stessa cosa. Con infinita calma e tenacia sono riuscita ad arrivare a questa importante manifestazione. Ed oggi con entusiasmo aspetto chi vorrà un semplice saluto o scambiare due parole o farsi fare la dedica o acquistare per la prima volta una copia de La ragazza dei fiori. Ho tra le mani il mio libro e sembra impossibile che sia una parte di me. Una vita di donna qualunque. Un racconto scritto con il cuore e fatto per capire quanto non sia facile vivere vivere ma allo stesso tempo sia bello riuscirci dando tutta se stessa. La comunicazione di Chiara Maggi è curata da SBS Comunicazione (www.sbscomunicazione.it)

Sinossi La ragazza dei fiori

Chiara ha alle spalle un’infanzia difficile e un matrimonio sbagliato. La sua infelicità la spinge ad andarsene, sale sulla sua utilitaria senza una meta precisa e si ferma in un paesino lontano da tutto e da tutti. Lì inizia la sua rinascita, fatta d’incontri e sorprese, tra cui l’affetto inaspettato di Silvano, un vecchio fioraio che l’assume nel suo piccolo negozio e le insegna i segreti dei fiori. L’incontro con Jolanda in una casa di riposo, l’amore per Aldo e gli avvenimenti del vicinato che si intrecciano alla sua vita, faranno di lei una donna nuova, diversa, senza però mai perdere la sua generosità e sensibilità. Anche i nuovi amici, il bassotto Pepe e il gatto Tigro saranno di supporto per vincere la sua innata insicurezza.

Biografia Chiara Maggi

Nata a Lavagna una cittadina in provincia di Genova, ha sempre vissuto nel levante ligure. Fin da bambina ha sentito il bisogno di scrivere: “scrivere per me era un’urgenza”. Dopo aver interrotto gli studi ha continuato a leggere appassionandosi sempre di più alla letteratura. Oggi lavora in un vivaio. Il contatto con la natura l’ha resa ancora più sensibile, mi l’ha spinta ad abbandonare le antiche paure, le insicurezze, “lì è nato il desiderio di scrivere La ragazza dei fiori”