Alla mensa dei poveri di Milano “Grandi Cuochi all’Opera”

“Grandi Cuochi all’Opera” per le mense di Opera San Francesco per i poveri: l’iniziativa solidale in programma il 9 ottobre a Milano

Torna l’appuntamento culinario che Opera San Francesco ha ideato per raccogliere fondi da destinare ai suoi servizi rivolti ai poveri: domenica 9 ottobre 2022, è in programma Grandi Cuochi all’Opera, il tradizionale pranzo benefico di OSF che proporrà ai suoi amici e donatori un menù dal tema “Convivialità a tavola”.

La convivialità è da sempre cara ai francescani che oltre 60 anni fa, grazie a fra Cecilio Cortinoviis, hanno fondato Opera San Francesco e ora, attraverso un pranzo speciale, ideato e realizzato da grandi nomi della scena gastronomica italiana, sarà al centro di questo appuntamento solidale.

Come ormai da tradizione, a tessere le fila dell’organizzazione di Grandi Cuochi all’Opera sono stati Paolo Marchi e Claudio Ceroni, fondatori di Identità Golose, il più importante congresso di cucina d’autore, i quali hanno pensato a un gruppo di chef chiamati a presentare i migliori piatti realizzati ispirandosi al tema dell’edizione 2022, l’undicesima.

Cinque saranno i cuochi, grandi professionisti della ristorazione, che hanno aderito all’iniziativa solidale e prepareranno e ideeranno un loro speciale piatto per i commensali di OSF. Il pranzo inizierà nel Chiostro del Convento di viale Piave 2, con un benvenuto ideato da Edoardo Traverso, Resident Chef di Identità Golose Milano. L’antipasto invece sarà affidato a Roberto Di Pinto del ristorante Sine by Di Pinto, Milano. Per il primo piatto si metterà ai fornelli il D’O di Davide Oldani a Cornaredo (ristorante 2 stelle Michelin). Si proseguirà con la portata principale di Alessandro Billi, dell’Osteria Billis a Tortona (Alessandria). Per concludere con il dessert di Luca De Santi, di IYO Experience a Milano (ristorante 1 stella Michelin).

Ad accogliere chi parteciperà al pranzo e dunque sosterrà Opera San Francesco ci sarà anche fra Marcello Longhi, Presidente di OSF, che in merito alla manifestazione afferma: “Per me è una gioia poter aprire di nuovo la nostra Mensa a chiunque voglia sostenere Opera San Francesco e mi piace ancor di più farlo in nome della convivialità. Ogni giorno ai tavoli delle nostre due mense infatti, oltre a un pasto caldo, ci impegniamo a donare agli ospiti un momento di accoglienza all’insegna della normalità e della quotidianità. Vorrei fosse così anche per “Grandi Cuochi all’Opera”, evento per il quale dobbiamo ringraziare ancora una volta Identità Golose che da anni non fa mancare a OSF il suo supporto e la sua grande professionalità. Grazie a loro e a tutti coloro che ci sostengono, donatori e volontari: “Siete voi la vera forza di OSF!”

Il pranzo benefico è aperto al pubblico e si svolgerà a Milano domenica 9 ottobre alle ore 12:00 nella Mensa dei Poveri di corso Concordia 3, che di domenica non svolge la sua abituale attività. Sarà possibile partecipare a questo evento di beneficenza a fronte di una donazione minima di 120€ a persona.

Le prenotazioni per assicurarsi il posto saranno aperte dal 12 settembre, le donazioni raccolte verranno interamente destinate al sostegno delle Mense e di tutti gli altri servizi di OSF ai quali ogni giorno si rivolgono migliaia di persone in difficoltà.

Per informazioni e prenotazioni (fino a esaurimento posti) relative al pranzo benefico:

Collegarsi al sito operasanfrancesco.it e accedere al form dedicato

e accedere al form dedicato Scrivere una mail a eventi@operasanfrancesco.it

Telefonare allo 02 77122401 da lunedì a venerdì ore 9 – 13, 14 – 17

Opera San Francesco per i Poveri, fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di viale Piave a Milano, rappresenta da oltre 60 anni sul territorio milanese un luogo di accoglienza e di sostegno per tutti coloro che si trovano in condizioni di forte disagio e necessitano di un aiuto materiale e di un conforto spirituale. Secondo i dati dell’ultimo Bilancio Sociale, nel 2021 OSF ha offerto gratuitamente 623.423 pasti (quasi 2.300 al giorno), 4.384 cambi d’abito, 22.192 docce, curato 29.897 persone e distribuito oltre 49.315farmaci.

L’evento si inserisce all’interno di un programma di manifestazioni dal titolo “Insieme a San Francesco Oggi”, previsti nel mese di ottobre e proposti da Opera San Francesco per celebrare il Santo di Assisi.

Per rimanere informati sulle attività di Opera San Francesco è possibile consultare il sito ufficiale operasanfrancesco.it; mentre alla sezione DONA ORA e SOSTIENICI sono indicati tutti i modi per sostenere concretamente OSF.

Menù “Convivialità a tavola”

Benvenuto nel chiostro: Edoardo Traverso – Identità Golose Milano, Milano

Tartelletta con stracciatella, crudo di gambero e limone

Bignè con crema di parmigiana di melanzane

Scaglie di Parmigiano Reggiano (verificare stagionatura)

Roberto Di Pinto, Sine – Milano

La Parmigiana Espressionista

D’O di Davide Oldani, Cornaredo – Milano (2 stelle Michelin)

Zucca, rosmarino, profumo di arancio e riso

Alessandro Billi, Osteria Billis – Tortona (Alessandria)

Cotechino cotto nel chinotto, crema di topinambur e mostarda di limone

Luca De Santi, IYO Experience – Milano (1 stella Michelin)

Il cioccolato: biscuit alla massa di cacao 100%, namelaka al cioccolato bianco, al latte e fondente, croccante al grué di cacao