Sezamo rivoluziona il modo di fare la spesa a Milano e Monza

Sezamo rivoluziona il modo di fare la spesa a Milano, Monza e comuni limitrofi: il nuovo servizio sostenibile di food e-commerce è il primo ad offrire la consegna in 3 ore

Sezamo, supermercato e cascine insieme, online: la società del gruppo Rohlik sta testando il suo modello di business anche in Italia con una nuova piattaforma attiva a Milano, Monza e oltre 100 comuni limitrofi. Il servizio si trova al momento in una fase di test per conoscere al meglio il territorio, il mercato e le sue potenzialità in vista di possibili sviluppi futuri.

Sezamo è parte del Gruppo Rohlik, leader in Europa nella vendita online di prodotti alimentari e attivo anche in Germania, Austria, Repubblica Ceca e Ungheria. Sezamo Italia è il secondo mercato per grandezza, dopo quello tedesco. Forte del recente round di finanziamento da 220 milioni di euro, il Gruppo Rohlik sta testando una nuova apertura in Italia dove ha formato una squadra attualmente composta da oltre 80 persone. L’obiettivo dell’azienda è soddisfare le esigenze dei consumatori nella spesa completa, grazie ad un assortimento di oltre 7.000 referenze alimentari e non solo. Promuovendo la filosofia Eat well, live well, mangiare bene per condurre una vita più felice e sana, Sezamo ha a cuore il benessere dei propri clienti, ai quali garantisce anche un risparmio di tempo, che possono dedicare a loro stessi e alle loro passioni. Tutto questo è possibile grazie a un servizio che si differenzia dalla concorrenza: la consegna in tre ore dal momento dell’ordine con la possibilità di scegliere la fascia oraria preferita con finestre di un’ora e, in comuni selezionati, addirittura di 15 minuti. Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle 8:00 alle 22:00 e offre la possibilità di effettuare una spesa completa a partire da un minimo d’ordine di €29 e con consegna gratuita per carrelli da €89. Il cliente può acquistare sul sito Sezamo.it oppure utilizzando la app, disponibile sia per iOS che per Android.

“Vogliamo rivoluzionare il mondo della spesa online in Italia, proponendo un modello innovativo e sostenibile in grado di ricoprire una posizione di leader sul mercato”, commenta Andrea Colombo, CEO di Sezamo Italia. “Uno dei nostri punti di forza è sicuramente la straordinaria offerta di prodotti: su Sezamo.it è possibile sperimentare un vero e proprio viaggio del gusto alla scoperta di tante eccellenze del territorio italiano, dai taralli pugliesi al pesto ligure, dallo speck del Trentino al famoso cioccolato di Modica. Abbiamo affiancato alla tradizionale logica del km 0 quella del cosiddetto km vero, con l’obiettivo di selezionare regione per regione il cuore della cultura enogastronomica italiana. Sezamo nasce infatti con una logica di filiera integrata, frutto di una stretta collaborazione con i nostri partner e fornitori con l’obiettivo di garantire ai clienti la possibilità di trovare direttamente a Milano tutto il meglio della nostra penisola”.

Qualità e scelta senza confronti

Sezamo si può definire un punto di incontro tra il supermercato e le cascine, dove trovare i prodotti delle grandi marche affiancati da un vasto assortimento di specialità locali, regionali e artigianali, oltre a numerose chicche provenienti dalle realtà agricole del territorio: dalla terra alla tavola. L’obiettivo dell’azienda è soddisfare tutte le necessità del cliente con un’offerta ampia, che spazia dai prodotti alimentari a quelli per la cura della persona e della casa. L’assortimento è stato impreziosito con i prodotti artigianali di pasticcerie, gelaterie e panifici del territorio milanese, che affiancano un’ampia selezione di salumi affettati freschi al banco. L’assortimento conta oggi oltre 7.000 prodotti, con la prospettiva di ampliamenti futuri anche grazie alle richieste e ai consigli dei clienti che vengono raccolti ogni giorno dal servizio clienti.

L’offerta si fonda su un modello a piramide rovesciata, dove la base, ovvero la parte più ampia, è rappresentata dalle eccellenze locali e dalle specialità delle diverse regioni italiane. L’obiettivo è infatti valorizzare la filiera agroalimentare del Paese, con particolare attenzione riservata alle imprese lombarde e, in generale, al Made in Italy, sostenendo quindi sempre le economie locali.

Prezzi bloccati

Sezamo si impegna attivamente contro l’aumento dei costi. Nella consapevolezza dell’impatto del rincaro dei prezzi sulla vita di ciascuno, l’azienda ha deciso di bloccare il prezzo di alcuni dei prodotti più acquistati, promettendo di non aumentarlo nemmeno di un centesimo fino a Pasqua 2023. I prezzi bloccati saranno garantiti su una selezione di articoli che spazia da yogurt, pasta, tonno e passata di pomodoro, fino a sapone liquido, biscotti e mozzarella. Ma non è tutto, perché Sezamo.it offre anche numerose promozioni periodiche e prodotti a prezzi sempre convenienti, per andare incontro alle diverse esigenze del cliente.

Il cliente al centro

La massima soddisfazione del cliente è l’obiettivo di Sezamo, che si impegna ogni giorno per garantire un servizio pensato su misura. La piattaforma permette infatti di acquistare i prodotti necessari per la spesa completa, grazie ad un assortimento molto profondo e in grado di soddisfare tutti i fabbisogni di acquisto. La spesa può essere pagata online oppure direttamente alla consegna, sempre con carta.

Per rispettare al massimo la catena del freddo durante il trasporto, i mezzi sono dotati di frigoriferi, pensati in modo specifico per mantenere la temperatura sia degli articoli freschi che dei surgelati, garantendone quindi la perfetta conservabilità. A questo si affianca un lavoro quotidiano del team qualità che controlla ogni fase di vista del prodotto, dalla ricezione da parte dei fornitori fino alla consegna al cliente, per garantire sempre qualità e sicurezza. Attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, il servizio clienti è pronto a risolvere qualsiasi evenienza grazie alla costruzione di un rapporto di fiducia con i consumatori. Infatti, se un cliente riceve un prodotto danneggiato, basta un semplice click per ottenere un credito del valore equivalente da utilizzare per gli acquisti futuri.

L’attenzione alla sostenibilità

La sostenibilità è un punto fermo per l’azienda che, per ridurre al minimo l’impatto ambientale, consegna la spesa con una flotta completamente ecosostenibile, ad oggi composta da oltre 20 mezzi elettrici e da 16 a gas metano. La flotta sarà progressivamente implementata nel corso dei prossimi mesi per far fronte alla crescita del progetto. Ma non è tutto: i prodotti vengono sempre consegnati in sacchetti con carta riciclata, per minimizzare il più possibile l’impiego di plastica, oppure in borse riciclabili e riutilizzabili. L’innovativo servizio delle borse riutilizzabili permette a chi aderisce di ricevere la spesa in pratiche borse amiche dell’ambiente, che vengono igienizzate dopo ogni utilizzo e possono essere impiegate fino a 25 volte.

Sezamo si impegna, inoltre, ogni giorno nella lotta allo spreco alimentare, per esempio grazie alla sezione del sito “Salva il cibo“, dove l’utente può trovare una selezione di prodotti prossimi alla scadenza ma ancora buoni, da acquistare a prezzi ribassati. Un’attività a doppio filo, che permette ai clienti di risparmiare sulla spesa e di contribuire attivamente alla lotta contro lo spreco alimentare.

Maggiori informazioni su: https://www.sezamo.it/