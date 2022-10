Previsioni meteo 7 ottobre 2022: clima mite sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 7 ottobre 2022: il weekend inizia all’insegna della stabilità e con temperature oltre le medie stagionali

Sulle nostre regioni condizioni meteo di generale stabilità, grazie all’Ottobrata assicurata dall’espansione di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale. Questa situazione si protrarrà fino alla giornata di oggi, che trascorrerà con condizioni di tempo stabile ovunque, accompagnato nelle ore centrali da un clima mite, che ricorda più quello primaverile che quello autunnale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS però nel corso del fine settimana assisteremo al cedimento del vasto campo di alta pressione. L’ingresso di correnti più instabili di natura atlantica attiverà un corridoio di correnti umide in risalita da sudovest nel Mediterraneo, in grado di portare un forte peggioramento delle condizioni meteo in particolare sulla Sardegna, dove non sono esclusi fenomeni localmente intensi fin dalle prime ore di domenica 9 ottobre. Nel corso della stessa giornata, inoltre, qualche rovescio localizzato e mediamente debole potrebbe interessare anche il Nord Italia.

Intanto per oggi, venerdì 7 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o con delle velature in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e con locali banchi di nebbia e nubi basse. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito.

In Toscana giornata con tempo stabile su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con addensamenti medio-alti in transito e tempo asciutto ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o con delle velature in transito. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, maggiori addensamenti tra Molise, Campania e Basilicata. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo, con ancora stabilità diffusa e cieli poco nuvolosi e con addensamenti sulle stesse regioni.

In Calabria giornata con tempo stabile su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con addensamenti medio-alti in transito e tempo asciutto ovunque.

Temperature minime stazionarie al Nord e sulle Isole Maggiori e in aumento al Centro-Sud; massime stazionarie al Nord, stabili o in lieve calo al Centro e sulle Isole e in lieve aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .