Menopausa precoce: rischio più elevato per il cuore

La menopausa prima dei 40 anni è associata a un rischio elevato di insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale, secondo i risultati di un nuovo studio

La menopausa prima dei 40 anni è associata a un rischio elevato di insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale, secondo uno studio pubblicato su European Heart Journal, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC). Lo studio condotto su oltre 1,4 milioni di donne ha rilevato che più giovane è l’età della menopausa, più alto è il rischio di insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale di nuova insorgenza.

“Le donne in menopausa precoce dovrebbero essere consapevoli che potrebbero avere maggiori probabilità di sviluppare insufficienza cardiaca o fibrillazione atriale rispetto alle loro coetanee”, ha dichiarato l’autrice dello studio, la dottoressa Ga Eun Nam del Korea University College of Medicine di Seoul, Repubblica di Corea. “Questo può essere una buona motivazione per migliorare le abitudini di vita notoriamente legate alle malattie cardiache, come smettere di fumare e fare esercizio fisico”.

Le malattie cardiovascolari si manifestano tipicamente fino a 10 anni più tardi nelle donne rispetto agli uomini. Si ritiene che le donne in premenopausa beneficino dell’effetto protettivo degli estrogeni sul sistema cardiovascolare. La cessazione delle mestruazioni e il conseguente calo dei livelli di estrogeni possono rendere le donne più vulnerabili alle malattie cardiovascolari.

La menopausa precoce colpisce l’1% delle donne di età inferiore ai 40 anni.3 Studi precedenti hanno trovato un legame tra menopausa precoce (prima dei 40 anni) e precoce (prima dei 45 anni) e malattie cardiovascolari in generale, ma l’evidenza per l’insufficienza cardiaca o la fibrillazione atriale da sole è limitata. Questo studio ha esaminato le associazioni tra menopausa precoce, età alla menopausa e scompenso cardiaco e fibrillazione atriale. I dati sono stati ottenuti dal sistema nazionale coreano di assicurazione sanitaria (NHIS), che prevede uno screening sanitario almeno ogni due anni e comprende il 97% della popolazione.

Lo studio ha incluso 1.401.175 donne in postmenopausa di età pari o superiore a 30 anni che hanno completato il check-up sanitario NHIS nel 2009. Le partecipanti sono state seguite fino alla fine del 2018 per verificare l’insorgenza di insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale. Sono state raccolte informazioni su dati demografici, comportamenti sanitari e fattori riproduttivi, tra cui l’età alla menopausa e l’uso della terapia ormonale sostitutiva (TOS). L’età della menopausa è stata classificata come inferiore a 40 anni, da 40 a 44 anni, da 45 a 49 anni e 50 anni o più. La menopausa precoce è stata definita come l’ultimo periodo mestruale prima dei 40 anni.

Circa 28.111 partecipanti (2%) avevano una storia di menopausa prematura. In queste donne, l’età media della menopausa era di 36,7 anni. L’età media all’arruolamento nello studio per le donne con e senza storia di menopausa prematura era rispettivamente di 60 e 61,5 anni. Durante un follow-up medio di 9,1 anni, 42.699 (3,0%) hanno sviluppato insufficienza cardiaca e 44.834 (3,2%) fibrillazione atriale.

I ricercatori hanno analizzato l’associazione tra l’anamnesi di menopausa prematura e l’insorgenza di insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale dopo aver aggiustato per età, fumo, alcol, attività fisica, reddito, indice di massa corporea, ipertensione, diabete di tipo 2, dislipidemia, malattia renale cronica, malattia coronarica, TOS ed età al menarca. Le donne che hanno sperimentato la menopausa precoce avevano un rischio di insufficienza cardiaca superiore del 33% e un rischio di fibrillazione atriale superiore del 9% rispetto a quelle che non l’hanno sperimentata.

I ricercatori hanno poi analizzato le associazioni tra età alla menopausa e incidenza di insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale dopo aver aggiustato per gli stessi fattori delle analisi precedenti. Il rischio di insufficienza cardiaca è aumentato al diminuire dell’età della menopausa. Rispetto alle donne di età pari o superiore a 50 anni al momento della menopausa, quelle di età compresa tra 45 e 49 anni, tra 40 e 44 anni e inferiore a 40 anni al momento della menopausa presentavano un rischio maggiore di insufficienza cardiaca, rispettivamente dell’11%, 23% e 39%.

Allo stesso modo, il rischio di fibrillazione atriale è aumentato al diminuire dell’età della menopausa, con rischi più elevati del 4%, 10% e 11% per le donne di età compresa tra 45 e 49 anni, 40-44 anni e meno di 40 anni alla menopausa, rispettivamente, rispetto alle donne di età pari o superiore a 50 anni alla menopausa.

Gli autori hanno affermato che diversi fattori possono spiegare le associazioni tra età menopausale, insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale, come il calo del livello di estrogeni e i cambiamenti nella distribuzione del grasso corporeo.

Nam ha concluso: “L’idea errata che le malattie cardiache colpiscano principalmente gli uomini ha fatto sì che i fattori di rischio specifici del sesso siano stati ampiamente ignorati. Si stanno accumulando prove del fatto che andare in menopausa prima dei 40 anni può aumentare la probabilità di malattie cardiache più avanti nella vita. Il nostro studio indica che l’anamnesi riproduttiva dovrebbe essere considerata di routine in aggiunta ai fattori di rischio tradizionali, come il fumo, quando si valuta la probabilità futura di insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale”.

Shin J, Han K, Jung JH, et al. Age at menopause and risk of heart failure and atrial fibrillation: a nationwide cohort study. Eur Heart J. 2022. doi:10.1093/eurheartj/ehac364

Leggi