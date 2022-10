“Mare” vince il premio Gold del Cinema Nazionale

Il film “Mare”, prodotto da Salvo De Vita e Salvatore Maiorano, si aggiudica il premio Gold del Cinema Nazionale

Ecco il Vincitore del Festival del Cinema FCENW dell’Emilia Romagna e del secondo premio culturale in Regione Basilicata “Amore e Fratellanza” 2022.

Il successo e’raggiunto dal Film Short intitolato “MARE”, presentato in via ufficiale e Prodotto da Salvo De Vita e Salvatore Maiorano. Due Personaggi uniti nella fantasia, coraggio e determinazione.

Il Film “Mare”,e’ possibile visionarlo su Piattaforme Cinematografiche Internazionali digitali(Vimeo, Streamtape, Cinema Breve, Instangram Video, Facebook watch, linkedin Video, TwitterVideo,Youtube,nonche’,il Brano estratto “Mare” dal Film stesso parte integrativa di sceneggiatura e successo riscontrato, e’ possibile acquistarlo su Piattaforme digitali Europee Musicali, sponsorizzati dall’Etichetta discografica Mea Sound di Napoli, che accompagna da anni con stima e affetto, il Personaggio Autore Musicale Salvo De Vita.

Il Film “Mare”, ad oggi dalla data di pubblicazione, e’ oggetto della visibilita’ raggiunta su piattaforme sopra citate in un numero progressivo di + 61.000 Views in un mese. Dati Marketing pubblici e ufficiali ricevuti dall’Ufficio Stampa che ne cura l’immagine e il copyright.

La giuria valuta il Film “MARE” SU MOLTI ASPETTI,I QUALI,VANTANO DI UN PRIVILEGIO DI poter partecipare alla terza edizione nazionale web nel 2023 come diritto di passaggio diretto in finale. Ovviamente,il Festival riserva questo privilegio accentuato dal premio monetario, destinato al produttore e Regista in esclusiva, nonche’ certificazione ufficiale di riconoscimento ufficiale della nomina per l’anno 2022.

La giuria e’ favorevole alla vincita del primo premio Gold Nazionale con le seguenti Votazioni Ufficiali e Pubbliche: Montaggio 9,00 Sceneggiatura 9.00 Interpretazione Attori 8.5 Autore Brano MARE 9.5 Ripresa Generica 8.5 Ufficio Stampa 9.00 Staff e Drone 8.5 per un totale di voto pari alla media del 9.5 generico dovute a tutte le qualita’ in esso presentate e rappresentate…

Il film Mare, ottiene il secondo riconoscimento culturale del 2022 in Regione Basilicata intitolato “Amore e Fratellanza”, gestito e curato dall’ente Ass. Engel Von Bergeiche, che ogni anno mette a disposizione il bando di concorso per le opere culturali. Al Produttore e Autore Salvo De Vita,al Regista e sceneggiatore Salvatore Maiorano, va il riconoscimento culturale del 2022 come miglior Film Culturale Cortometraggio in Italia.

Premi speciali come miglior Attrice Co Protagonista che affianca il Personaggio Pubblico Salvo De Vita in questa avventura, l’Attrice Pamela Formisano, che con la sua esperienza, ha reso reale la storia volutasi rappresentare, oltre alla magnifica parte recitata dal Protagonista Salvo De Vita.