Leucemia linfatica: via libera UE a ibrutinib con venetoclax

La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio per l’uso esteso di ibrutinib in una combinazione a durata fissa con venetoclax

La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio per l’uso esteso di ibrutinib in una combinazione di trattamento completamente orale a durata fissa con venetoclax (I+V) per pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (LLC) non trattata in precedenza.

L’approvazione si basa sullo studio registrativo di Fase 3 GLOW, che ha dimostrato una sopravvivenza libera da progressione (PFS) superiore nei pazienti trattati con I+V rispetto a clorambucil-obinutuzumab (Clb+O), e sulla coorte FD dello studio di Fase 2 CAPTIVATE, che ha dimostrato risposte profonde e durature nei pazienti trattati con I+V, compresi quelli con caratteristiche ad alto rischio.

In Europa, ibrutinib è già approvato come terapia continua in diverse indicazioni per tre tumori del sangue (LLC, linfoma a cellule mantellari e macroglobulinaemia di Waldenström). Nella LLC, i risultati per i pazienti sono migliorati nell’ultimo decennio. Un’ondata di innovazioni, tra cui l’avvento di nuove terapie orali che mirano alla biologia di base della malattia, ha spostato lo standard di cura dalla chemioimmunoterapia agli agenti mirati e alle terapie di combinazione. Rimangono esigenze non soddisfatte, tra cui combinazioni di terapie mirate limitate nel tempo che forniscano remissioni durature e la flessibilità di personalizzare meglio la terapia di prima linea.

“I meccanismi d’azione distinti e complementari di ibrutinib e venetoclax, e il potenziale di questo regime di combinazione di fornire remissioni senza trattamento, segnano un importante progresso per il nostro approccio alla terapia di prima linea della LLC”, ha dichiarato Arnon Kater†,Vice Capo di Ematologia, Amsterdam University Medical Centres, Università di Amsterdam e Presidente del Gruppo di Lavoro HOVON CLL, Paesi Bassi e sperimentatore principale dello studio GLOW.

“Questi trattamenti altamente attivi contro il cancro del sangue non solo garantiscono una sopravvivenza libera da progressione superiore rispetto a clorambucil più obinutuzumab, ma dimostrano anche una robusta eliminazione della malattia nel tessuto linfoide, nel sangue e nel midollo osseo, e una sostenibilità precoce di tali risposte dopo l’interruzione del trattamento.”

Studi registrativi

L’approvazione della CE è supportata dai dati dello studio pivotale di Fase 3 GLOW (NCT03462719), che ha dimostrato la superiorità di I+V rispetto a Clb+O per quanto riguarda l’endpoint primario, la PFS valutata da un comitato di revisione indipendente, in pazienti anziani o non idonei con LLC (PFS hazard ratio [HR]: 0,216; intervallo di confidenza al 95% [CI], da 0,131 a 0,357; P<0,001). Il miglioramento della PFS con I+V è stato consistente in tutti i sottogruppi predefiniti, compresi i pazienti più anziani e quelli con comorbilità e caratteristiche ad alto rischio.

È inoltre supportato dalla coorte FD dello studio di Fase 2 CAPTIVATE (NCT02910583), che ha valutato I+V in pazienti con LLC non trattata in precedenza di 70 anni o più giovani, compresi i pazienti con malattia di LLC ad alto rischio.

I dati di questi studi sono stati recentemente pubblicati rispettivamente su NEJM Evidence e Blood, e le analisi primarie sono state originariamente presentate oralmente al Congresso dell’Associazione Europea di Ematologia (EHA) 2021. Le analisi secondarie di GLOW sono state presentate al meeting annuale dell’American Society of Hematology (ASH) 2021, mentre i dati aggiuntivi dello studio CAPTIVATE, tra cui i risultati clinici a tre anni e le prove di ripristino immunitario dopo il trattamento, sono stati presentati al congresso EHA 2022.

I dati aggiornati di entrambi gli studi hanno mostrato che il profilo di sicurezza del regime I+V è coerente con i profili di sicurezza noti di ibrutinib e venetoclax.

In GLOW, gli eventi avversi (AE) più comuni sono stati diarrea (50,9%) e neutropenia (41,5%) nel braccio I+V e neutropenia (58,1%) e reazioni correlate all’infusione (29,5%) nel braccio Clb+O.1 Le reazioni avverse di grado 3 o superiore si sono verificate nel 75,5% e nel 69,5% dei pazienti nei bracci I+V e Clb+O, rispettivamente.

La fibrillazione atriale di qualsiasi grado si è verificata in 15 pazienti (14,2%) che hanno ricevuto I+V e in due pazienti (1,9%) che hanno ricevuto Clb+O; tuttavia, solo due pazienti (1,9%) hanno interrotto ibrutinib a causa della fibrillazione atriale, pur continuando venetoclax. Sebbene i dati sulla sopravvivenza globale non siano maturi, con un follow-up mediano di 34 mesi, ci sono stati 11 decessi nel braccio I+V e 16 decessi nel braccio Clb+O (HR: 0,760; 95 percento CI, 0,352-1,642).

Nella coorte CAPTIVATE FD, gli AE più comuni sono stati diarrea (62 percento), nausea (43 percento), neutropenia (42 percento) e artralgia (33 percento) e sono stati principalmente di grado 1 o 2 di gravità.2 Gli effetti collaterali di grado 3/4 più comuni sono stati neutropenia (33%), ipertensione (6%) e diminuzione della conta dei neutrofili (5%). Gli AE gravi si sono verificati in 36 pazienti (23%) e si è verificato un AE fatale.