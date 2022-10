Il tatuatore Mark Mahoney ospite al Milano City Ink

Mark Mahoney, il tatuatore delle celebrities di Hollywood, per la prima volta in Italia. Ospite al Milano City Ink dall’8 al 16 ottobre 2022

Dall’8 al 16 ottobre il Milano City Ink, tattoo shop nel centro di Milano tra i più conosciuti a livello internazionale, ospiterà l’artista americano Mark Mahoney, leggenda vivente nel mondo del tatuaggio, ma non solo.

Conosciuto come il tatuatore delle celebrities, a LA il suo Shamrock Social Club su Sunset Blvd, nel cuore di Hollywood, è come un red carpet solcato da famosissimi attori e attrici del grande schermo, tra cui Jhonny Depp, Marilyn Manson a Lady Gaga.

Con Lana Del Rey, Mark Mahoney ha stretto un rapporto particolare lavorando come protagonista in due suoi video (guarda il video si Shades of Cool QUI).

Elegante dandy, ironico, dalla voce roca e suadente, il suo inconfondibile look fatto di outfit sartoriali e scarpe ricercate studiate per ogni completo indossi, Mark Mahoney sarà a disposizione della stampa italiana per raccontare la sua vita di tatuatore delle celebrities ma non solo…

Perché messo da parte tutto lo star system da cui è venerato, Mark Douglas Patrick Mahoney è stato uno dei pionieri dello stile tipico della West Coast americana black and grey single needle. Con un bagaglio culturale nell’arte del tatuaggio infinito, ha davvero fatto la storia del tatuaggio, passando dalla East Coast alla West Coast, dal Pike a Beverly Hills, quando ancora il tatuaggio avevo il gusto ruvido e il look grezzo per cui dietro ogni pezzo c’era una grande storia da raccontare.

Celebre in tutta Europa, numerosi sono stati i suoi passaggi a Londra e come ospite attesissimo nei più grandi appuntamenti legati alla tattoo art. Per la prima volta viene in Italia il prossimo ottobre, invitato da Miki Vialetto, editore della casa editrice internazionale punto di riferimento nella grafica e nell’arte del tatuaggio Tattoo Life (www.tattoolife.com) per tatuare al Milano City Ink, di cui Miki Vialetto è socio fondatore.