I tifosi del Betis rendono Piazza del Popolo una discarica

Roma-Betis, Piazza del Popolo invasa dai rifiuti dei tifosi spagnoli. Gli operatori dell’Ama al lavoro ore per ripulire l’area, è polemica

Migliaia di bottiglie di plastica e vetro a terra, buste di plastica, cumuli di rifiuti di ogni tipo: dopo la festa dei tifosi del Betis Siviglia, piazza del Popolo ieri sera era un’enorme distesa di immondizia abbandonata al degrado.

Per tutto il pomeriggio di ieri, in attesa della sfida dell’Olimpico contro la Roma in Europa League, migliaia di spagnoli hanno cantato e sostato trasformando la piazza in una macchia bianca e verde, colori del club. Ma al termine della festa, spiega la Dire (www.dire.it), l’immagine era desolante: gli operatori dell’Ama sono stati ore al lavoro per ripulire l’area, impraticabile a causa dei rifiuti che impedivano il passaggio anche a piedi. Sul posto mezzi e furgoni delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. In tutta la zona la circolazione è andata in tilt, con ripercussioni per il traffico su tutto il Muro Torto e fino allo stadio.