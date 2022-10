Francesco Felicetti in radio con “Sorrido e danzo”

Il cantautore Francesco Felicetti pubblica il suo ultimo singolo in collaborazione con Sorry Mom: ecco “Sorrido e Danzo” disponibile in radio e in digitale

Questo brano nasce dall’esigenza di esorcizzare il dolore di un amore tradito. Il tormento interiore e la continua ricerca di proprie colpe nella relazione affollavano la mente dell’artista, che si è trovato con la chitarra in mano e il bisogno di alleggerire il proprio stato emotivo.

Il primo motivetto uscito dall’improvvisazione ha portato Francesco a sorridere, con un desiderio di movimento, di ballo.

Ha iniziato scrivendo su un foglio bianco “sorrido e danzo”, da lì tutto il testo è venuto fuori in un attimo. Il messaggio del brano, che pur racconta di fatti dolorosi, è di natura positiva: la volontà è infatti quella di non far prevalere la rabbia, l’angoscia e la delusione, ma di sfogare la tristezza danzando e sorridendo, alleggerendosi da sensi di colpa infondati.

Francesco Felicetti scopre la musica da bambino, ascoltando il padre cantare e suonare la fisarmonica. Per otto anni è attivo nella scena vicentina, periodo nel quale affina la sua tecnica vocale in funzione di un timbro dolce e ruvido allo stesso tempo.

Come cantautore solista, cerca di raccontare in maniera semplice e spontanea ciò che vede e sente, rispettando l’Amore come concetto universale: non solo come emozione di coppia, ma anche come sentimento rivolto alla diversità e alla cultura.