Filler viso: Teoxane festeggia il decimo anniversario in Italia

Filler viso: le tendenze in Italia negli ultimi 10 anni. Il punto di Teoxane, che festeggia il decimo anniversario nel nostro Paese

Un mercato che cresce del 10% anno su anno, per rispondere alla richiesta sempre più forte e trasversale di trattamenti di medicina estetica volti a valorizzare una bellezza naturale, specialmente per quanto riguarda l’area del contorno occhi, delle labbra e – novità – della linea mandibolare, che attira l’interesse anche dei pazienti uomini. È questa la fotografia delle tendenze che hanno caratterizzato negli ultimi anni il mondo dei filler secondo Teoxane Italia, filiale dell’azienda svizzera punto di riferimento mondiale per i gel iniettabili a base di acido ialuronico che permettono di correggere gli inestetismi del volto e migliorare l’aspetto della pelle.

I primi dieci anni di presenza in Italia di Teoxane sono l’occasione per fare il punto su un settore estremamente dinamico, nonché sui grandi cambiamenti culturali e di costume che trasformano l’idea della bellezza. «Il mercato Italiano è da sempre innovativo e anticipatore delle tendenze europee e mondiali –afferma il General Manager di Teoxane Italia Giuseppe Buccelli –. Da quando Teoxane ha aperto la propria filiale in Italia abbiamo venduto 1,8 milioni di siringhe. A piacere è l’approccio basato su proposte studiate per preservare ed esaltare la bellezza unica di ogni individuo, e lo confermano i nostri prodotti di maggiore successo. Per esempio, i filler dinamici che preservano la naturale espressività del volto e il primo prodotto esclusivamente dedicato alla regione periorbitaria, Redensity 2, le cui vendite confermano ogni anno tassi di crescita superiori al 25%. E poi il nostro filler specifico per le labbra RHAKISS, protagonista di una crescita superiore al 40% negli ultimi due anni».

I filler inoltre si confermano sempre più “genderless”, come testimoniato dall’impennata di richieste per la ridefinizione della linea mandibolare, che in passato rappresentava meno del 10% di tutti i trattamenti viso: oggi viene richiesta soprattutto da parte degli uomini, per ottenere un look più mascolino.

Fra i prodotti che Teoxane ha lanciato con successo nel nostro Paese, e che sono adottati da un grandissimo numero di medici estetici per la loro qualità e sicurezza clinicamente testate, c’è la gamma TEOSYAL® REDENSITY (Acido ialuronico resiliente con formula brevettata) che comprende Redensity 1, beauty booster ridensificante e antiaging, e Redensity 2, il primo e unico prodotto progettato specificamente per il trattamento del tear trough. La parola chiave è dinamicità, per preservare l’espressività del volto: ecco allora anche la linea TEOSYAL® RHA DYNAMIC AESTHETICS, a base di gel HA resiliente con tecnologia cross-linking che si adatta ai movimenti del viso, e RHA® KISS, il gel morbido e dinamico specifico per la ridefinizione delle labbra. Apprezzatissima anche la gamma TEOXANE Cosmeceuticals, studiata per completare i trattamenti professionali con una skincare di altissimo livello.

I primi 10 anni di presenza in Italia di Teoxane sono stati inoltre segnati dalla collaborazione con le Scuole e Società Scientifiche di Medicina Estetica in Italia e con i migliori medici estetici, dermatologi e chirurghi plastici italiani: oggi sono oltre 40 i Trainer che portano avanti l’attività formativa della Teoxane Academy Italy partecipando a corsi, congressi, workshop e live treatment. «Il mercato della medicina estetica in Italia è tra i più importanti d’Europa – prosegueBuccelli –. Teoxane continuerà a sviluppare nuovi prodotti e a affiancare i medici al fine di aumentare la sicurezza e la qualità dei trattamenti estetici in un panorama dove gli stessi assumeranno sempre di più un valore per il benessere psicofisico delle persone».

Teoxane Italia – I Teoxane Laboratories sono stati fondati a Ginevra, nel 2003, da Madame Valérie Taupin e sono tra le principali realtà al mondo specializzate nell’ideazione e nella produzione di filler dermici e cosmeceutici a base di acido ialuronico. Teoxane è presente in più di 90 paesi.