Psoriasi a placche: negli USA approvato roflumilast in crema

L’FDA ha approvato roflumilast in crema allo 0,3% per il trattamento topico della psoriasi a placche nei pazienti a partire dai 12 anni di età

La Food and Drug Administration statunitense ha approvato roflumilast in crema allo 0,3% per il trattamento topico della psoriasi a placche nei pazienti a partire dai 12 anni di età, comprese le aree intertriginose.

Roflumilast è un inibitore selettivo della fosfodiesterasi 4 (PDE4), il primo farmaco della classe approvato per il trattamento della psoriasi. In forma orale è stato autorizzato per il trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva nel 2011. Il trattamento una volta al giorno per la psoriasi a placche non ha limiti di durata.

«È una terapia topica rivoluzionaria» ha affermato il ricercatore principale negli studi su roflumilast topico Mark Lebwohl, professore di dermatologia alla Icahn School of Medicine, Mount Sinai, New York. «Il trattamento ha ridotto significativamente i sintomi della psoriasi sia negli studi a breve che a lungo termine».

«Inoltre due caratteristiche di questo trattamento lo distinguono dalle altre terapie topiche per la psoriasi» ha aggiunto. «Non è uno steroide, quindi non presenta il rischio di effetti collaterali correlati agli steroidi topici associati all’uso cronico e, negli studi clinici, si è dimostrato efficace nel trattamento della psoriasi in aree difficili da trattare come ginocchia e gomiti, nonché in aree sensibili come viso, genitali e aree intertriginose, compresi i glutei, le ascelle e sotto il seno».

Raggiunti gli endpoint primari e secondari in due trial clinici

L’approvazione si basa sui dati di due studi randomizzati di fase III, DERMIS-1 e DERMIS-2, in doppio cieco, controllati con il veicolo. L’endpoint primario era il successo nell’Investigator Global Assessment (IGA), definito come il raggiungimento di un punteggio di 0/1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) con un miglioramento di almeno 2 gradi rispetto al basale dopo 8 settimane.

Al termine delle 8 settimane, hanno ottenuto il successo dell’IGA nei due studi rispettivamente il 42,4% e il 37,5% dei pazienti trattati con roflumilast topico in confronto al 6,1% e al 6,9% nei gruppi di controllo (P<0,0001 per entrambi gli studi).

I pazienti trattati hanno anche riscontrato miglioramenti significativi rispetto ai controlli negli endpoint secondari negli studi: successo nell’IGA intertriginoso (I-IGA), riduzione di almeno il 75% rispetto al basale nello Psoriasis Area Severity Index (PASI 75), riduzioni del prurito basate sul peggior prurito misurato con la Itch-Numerical Rating Scale (WI-NRS) e diario dei sintomi della psoriasi auto-riferiti dai pazienti (PSD).

Nei due studi hanno raggiunto l’obiettivo I-IGA a 8 settimane il 72% e il 68% dei pazienti trattati con roflumilast contro rispettivamente il 14% e il 17% dei soggetti sottoposti al solo veicolo (P<0,0001 per entrambi gli studi).

Inoltre, entro la settimana 2, alcuni partecipanti trattati con roflumilast hanno ottenuto una riduzione del prurito in entrambi gli studi. Dopo 8 settimane, tra i soggetti con un punteggio WI-NRS di almeno 4 al basale, il 67% e il 69% dei trattati ha ottenuto una riduzione di almeno 4 punti rispetto al 26% e al 33% dei controlli (P<0,0001 per entrambi gli studi).

Nel complesso la crema è stata ben tollerata. Sono stati segnalati casi di diarrea (3%), mal di testa (2%), insonnia (1%), nausea (1%), dolore al sito di applicazione (1%), infezioni del tratto respiratorio superiore (1%) e infezioni del tratto urinario (1%). Tuttavia che questi eventi sono stati osservati anche nel gruppo di controllo, ha osservato Lebwohl.

«I risultati sul miglioramento delle aree intertriginose sono stati inequivocabili» ha commentato, contrapponendoli ai dati relativi ad altre formulazioni topiche non steroidee, che secondo lui possono essere associati a eruzione cutanea o irritazione nelle aree sensibili.

La PDE4 è un enzima che aumenta l’infiammazione e riduce i livelli di mediatori antinfiammatori e la sua inibizione può interrompere parte della risposta infiammatoria responsabile dei sintomi della psoriasi, come ha dimostrato in altre condizioni cutanee come la dermatite atopica. I dati degli studi di fase III a 8 settimane e degli studi in aperto di fase IIb della durata di un anno supportano questa ipotesi.

«Sono sempre entusiasta dei nuovi trattamenti per la psoriasi che ampliano il nostro armamentario terapeutico» ha dichiarato Lauren Ploch, dermatologo che pratica ad Augusta, in Georgia, e Aiken, nella Carolina del Sud. «Anche un sintomo che sembra benigno, come il prurito, può interferire con il sonno e aumentare l’irritabilità del paziente. Spesso la pelle delle aree sensibili e intertriginose è più sottile, quindi il trattamento con steroidi può causare un ulteriore assottigliamento e danni cutanei. Se roflumilast non provoca bruciore, prurito o assottigliamento, sarà un’ottima opzione per il trattare di queste zone».