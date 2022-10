“Flesh and Blood” su Rai 3: le anticipazioni

Segreti e bugie in prima serata su Rai 3 con la miniserie “Flesh and Blood”. Storia di una famiglia inglese alle prese con il mistero

Lo scenario è quello della costa britannica (Pevensey Bay nell’East Sussex), la trama è un insieme di mistery e dark comedy che esplora le dinamiche di una famiglia tra segreti, bugie, rivalità, tradimenti nascosti per anni. Su Rai 3 arriva, in prima visione assoluta, la miniserie Flesh and Blood che andrà in onda in due prime serate il 6 e il 7 ottobre.

Creata da Sarah Williams e diretta da Louise Hooper, la serie in quattro episodi racconta di Helen, Jake e Natalie, tre fratelli adulti, che rimangono sconvolti quando la loro madre, Vivien (Francesca Annis), vedova settantenne e benestante, perde la testa per Mark (Stephen Rea), medico di famiglia in pensione, anche lui vedovo e perfetto gentleman inglese, desideroso di sposarsi. I ricordi felici dell’infanzia di Helen, Jake e Natalie e la loro eredità, come la grande casa di famiglia che si affaccia sulla costa meridionale, sono all’improvviso messi a repentaglio dall’arrivo di Mark. E sulla spiaggia del Sussex succede qualcosa di grave… Realizzato da un team creativo tutto al femminile, Flesh and Blood è una riflessione sulla mascolinità tossica e sulle famiglie disfunzionali, piena di suspense e divertente. Nel cast, Imelda Staunton, Francesca Annis e Stephen Rea.