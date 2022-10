“Butch Cassidy” su Rai Movie: la trama del film

Tutta l’epopea western con due divi al culmine della popolarità: in prima serata su Rai Movie arriva “Butch Cassidy”, ecco la trama del film

Un ritratto in sei appuntamenti di un divo impegnato che ha rilanciato la sua carriera come regista di prestigio, conquistandosi in questa veste l’Oscar che gli era sfuggito come miglior attore. Rai Movie dedica a Robert Redford un ciclo di prime serate dal titolo ‘Balla col sole’ da giovedì 6 ottobre, partendo dal film Butch Cassidy (Usa, 1969).

Il film, firmato dal regista George Roy Hill, con Paul Newman e Robert Redford, è la storia di Butch Cassidy e Sundance Kid specialisti in rapine ai treni. Braccati da una pattuglia della Union Pacific, espatriano in Bolivia con Etta, una maestra innamorata di Sundance, dove proseguono per un po’ la loro attività. Quando però decidono di abbandonare le rapine, il destino li attende al varco. All’epoca dell’uscita del film, vincitore di quattro premi Oscar, l’immagine dei due banditi in fuga dalle forze dell’ordine si propose come un’ideale rappresentazione dello spirito di libertà e di anticonformismo della generazione degli anni ’60; ma anche dopo tanti anni, la pellicola conserva un fascino intramontabile.

A seguire, in seconda serata Rai Movie propone ‘Come Eravamo’ (Usa, 1973) di Sidney Pollack, con Robert Redford e Barbra Streisand. Sullo sfondo degli anni Trenta fino a guerra fredda inoltrata, si consuma la storia d’amore tormentata di due anime agli antipodi. Katie Molosky (Barbara Streisand) è una militante comunista con l’aspirazione di rendere il mondo un posto migliore. Eppure al college è affascinata da Hubbell (Robert Redford) che rappresenta tutto ciò che disprezza. I due si rincontrano alcuni anni più tardi dopo essersi persi di vista, iniziando una difficile convivenza.