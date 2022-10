A Roma Santagostino inaugura il nuovo poliambulatorio

Santagostino cresce a Roma e inaugura il nuovo poliambulatorio nella sede di Piazza Cavour per rispondere alle esigenze di cura specialistica dei cittadini

Attiva dall’ottobre 2020, la prima a Roma, con un’offerta interamente dedicata alla psicoterapia che ha già preso in carico oltre 250 pazienti, la sede Santagostino in Piazza Cavour 19 oggi si allarga e inaugura il nuovo poliambulatorio: sette nuovi studi che, accanto alla psicoterapia, offriranno risposta ai bisogni ampi di cura dei cittadini romani con un’offerta specialistica in una delle 30 branche disponibili, secondo il modello già sperimentato con successo nelle altre città. Nei suoi 32 centri sul territorio italiano, Santagostino è infatti riconosciuto e apprezzato da migliaia di pazienti per l’offerta di una medicina specialistica che combina elevata professionalità, esperienza, innovazione tecnologica a prezzi accessibili.

“Quest’annuncio è il primo tassello di una roadmap di sviluppo importante a Roma che prevede altre due aperture, oltre a questa, nei prossimi mesi con due grandi sedi in via Goito e in zona Garbatella – ha dichiarato Andrea Porcu, Direttore Generale di Santagostino – Il nostro obiettivo è quello di raggiungere con il nostro modello di sanità accessibile tutte le zone d’Italia per offrire una medicina specialistica di alto livello ma economicamente accessibile, in aree in cui il Sistema Sanitario nazionale fa più fatica ad arrivare”.

Fin dalla sua nascita nel 2009, per impulso del fondo di impact investing Oltre Venture, Santagostino, che oggi ha una nuova compagine proprietaria, mantiene la sua mission originaria: avere un impatto sociale positivo e guardare all’efficacia della sua presenza sulla vita delle persone più che al ritorno in termini di utili.

“Siamo un soggetto privato con una forte vocazione sociale: sin dalla nostra nascita, 13 anni fa, non ci siamo mai posti come un’alternativa al Sistema Sanitario Nazionale, che vanta punte d’eccellenza al mondo, ma come complementari. Vogliamo portare il nostro modello di sanità anche a Roma perché siamo sicuri di intercettare anche lì i bisogni che abbiamo intuito a Milano e altrove in questi anni. E con Roma vogliamo consolidare la nostra posizione di leadership nella sanità privata, come è già riconosciuta a Milano per numero di pazienti trattati. Una volta rafforzata la nostra presenza nelle due maggiori città d’Italia, proseguiremo il nostro sviluppo sull’intero territorio”, ha aggiunto Luca Foresti, CEO di Santagostino.

Dalla dermatologia alla cardiologia, dalla dietologia alla ginecologia, fino a chirurgia e medicina generale, con questo primo poliambulatorio nel cuore della Capitale anche i cittadini romani potranno ora prenotare una visita specialistica a prezzi inferiori rispetto al mercato e tempi di risposta quasi immediati in una location curata e sicura, studiata secondo i migliori criteri di progettazione per garantire alle persone massimo comfort, benessere e con una facilità d’uso unica nel mondo sanitario, grazie all’utilizzo massiccio del digitale (per prenotazione, pagamento, gestione delle agende, ecc.).

Per ulteriori informazioni: https://www.santagostino.it/it/sedi/roma-cavour