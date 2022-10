Previsioni meteo 5 ottobre 2022: prosegue l’ottobrata

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022: prosegue la fase di tempo stabile sull’Italia con l’alta pressione, temperature oltre la media stagionale

Condizioni meteo ancora all’insegna della stabilità in questa prima settimana del mese di Ottobre che grazie all’anticiclone sta regalando giornate soleggiate e valori termici superiori alla media stagionale. La giornata di oggi non farà eccezione e avremo cieli sereni da Nord a Sud con clima mite. Attenzione solo alla formazione di nebbie al mattino nelle pianure del Nord e del Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS avremo ancora qualche giorno di tempo stabile e clima diurno mite: la classica “ottobrata” dovrebbe tenerci compagnia almeno fino all’inizio del weekend, mentre a seguire si intravede il ritorno del maltempo. Tra sabato e domenica infatti il cedimento dell’alta pressione potrebbe lasciare spazio al ritorno delle perturbazioni atlantiche con piogge a partire dalle regioni settentrionali e centrali.

Intanto per oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, ma con nebbie e foschie al primo mattino specie sul Piemonte. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento da nuvolosità bassa al Nord-Est e sul Piemonte. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura sul versante adriatico. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni e qualche addensamento in più sulle Isole Maggiori. In serata condizioni di tempo per lo più asciutto con nubi sparse sulle Sardegna e su parte della Sicilia e cieli sereni altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stazionarie al Nord, in lieve aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .