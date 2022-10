Maticmind rafforza la collaborazione con Shimano

Ecco le nuove soluzioni di Hybrid Working e Digital Workplace, che Maticmind ha realizzato per Shimano. Dopo il successo in Italia, approdo all’estero

Si arricchisce la collaborazione fra Maticmind, azienda leader nel settore ICT, e Shimano Italia, storica multinazionale nata in Giappone che produce componenti per bici e pesca.

Una partnership nata nel 2020, quando Shimano Italia ha inaugurato i suoi nuovi locali a Milano, volendo realizzare un modello di ufficio sostenibile, a portata di dipendenti, basato su postazioni flessibili e archivi dematerializzati, promuovendo buone pratiche per un corretto work-life balance.

Grazie all’expertise di Maticmind, è stato possibile raggiungere in breve questo obiettivo: incrementando il lavoro da remoto, potendo alternare giornate in ufficio con altre da casa, avendo sempre con sé gli strumenti necessari, portando i propri file sul cloud, rendendoli facilmente consultabili dai dipendenti Shimano. Un passaggio che agevola la riduzione dell’utilizzo di carta ed altri materiali, senza compromettere la sicurezza dei dati.

Maticmind, inoltre, grazie alla piattaforma Cisco Webex, è riuscita a dotare Shimano Italia di un nuovo strumento di comunicazione, in grado di avvicinare tutte le persone dell’azienda, che esse siano in presenza o in smart working.

Misure messe in atto che si sono, poi, rivelate vincenti anche per fronteggiare il complicato periodo pandemico, senza impattare sull’operatività quotidiana aziendale.

Soluzioni di hybrid work e digital workplace che, dopo il successo ottenuto qui in Italia, ora saranno adottate anche in Spagna, per Shimano Spain. Un processo in linea con la volontà di espansione del gruppo Maticmind, che da diversi mesi studia e sviluppa nuove proposte da applicare non solo su scala nazionale.

Una partnership vincente, che si espande all’estero, e che le due realtà hanno voluto celebrare con la realizzazione di un video, incentrato sui punti di forza di questa case history: le persone e la sostenibilità. Il video sarà disponibile sui canali social Maticmind come LinkedIn e Youtube, oltre che sul sito dell’azienda.

Il gruppo Maticmind, leader del settore ICT italiano, conta su circa 1.400 dipendenti, 14 sedi in tutta Italia e ricavi pari a circa 400 milioni di euro.