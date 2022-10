Maticmind acquisisce Cloudtec e amplia il proprio business

L’acquisizione di Cloudtec è la quinta operazione da inizio anno per quanto riguarda Maticmind, che continua ad ampliare il proprio business

Prosegue il percorso di crescita di Maticmind, attraverso operazioni mirate, finalizzate ad accrescere le competenze dell’intero gruppo.

La società ha finalizzato l’acquisizione di Cloudtec Srl, realtà leader operante nel settore dell’Intelligent Cloud Transformation, che attraverso il suo approccio cloud-first supporta aziende private e pubblica amministrazione nel processo di trasformazione digitale. Una startup innovativa che è partner di riferimento di Google Cloud in Italia, che sviluppa soluzioni in ambito cloud collaboration e applicazioni basate su algoritmi di intelligenza artificiale, oltre che occuparsi di migrazione nel cloud di intere infrastrutture ICT.

Maticmind ha acquisito il 51% di Cloudtec, assumendone così il controllo e rendendola una società per azioni denominata Cloudmind S.p.A. In questo modo, Maticmind ha l’opportunità di arricchire il proprio know-how, offrendo nuove soluzioni aisuoi oltre mille clienti (fra settore pubblico e privato).

Il gruppo Maticmind continua a rafforzare la sua leadership, divenendo ora un player di riferimento in Italia anche nel settore del cloud. Questo mercato, nel nostro Paese, cresce in maniera considerevole: nel 2021 ha fatto registrare un tasso di crescita pari al 22% rispetto al 2020, dato destinato a migliorare nel prossimo futuro grazie alla migrazione in cloud della pubblica amministrazione ed agli investimenti previsti dal PNRR.

Da inizio 2022 diventano 5 le acquisizioni del gruppo Maticmind, che ha intrapreso un percorso di consolidamento e crescita costante, come sottolineato dal Presidente Carmine Saladino: “Siamo fieri di essere il system integrator leader dell’ICT italiano e, se siamo arrivati fin qui, è grazie alla passione ed all’impegno di tutte le nostre persone. Vogliamo continuare a crescere, aggregando le eccellenze informatiche italiane e supportando il Paese nella digitalizzazione”.

Massimo Bruni, Founder di Cloudtec, ha espresso soddisfazione per l’operazione: “Siamo onorati ed orgogliosi di entrare a far parte del Gruppo Maticmind, che ci ha scelto per rafforzare ulteriormente la propria leadership in ambito Cloud”.

Il gruppo Maticmind, leader del settore ICT italiano, conta su circa 1.400 dipendenti, sedi in tutta Italia e ricavi pari a circa 400 milioni di euro.