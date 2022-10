A che punto è il credito al consumo in Italia? Lo racconta faire.ai al Milan Fintech Summit 2022 in programma dal 5 al 7 ottobre

Il futuro dell’innovazione e dei servizi finanziari sarà il tema centrale del Fintech Summit 2022 che si terrà dal 5 al 7 ottobre a Milano, l’evento per eccellenza che riunisce ogni anno l’ecosistema fintech internazionale.

In questa occasione i relatori più influenti e le migliori aziende fintech italiane e internazionali potranno presentare le proprie innovazioni e soluzioni a investitori, stakeholder e clienti. Tra queste parteciperà anche faire.ai ( https://www.faire.ai/ ), la fintech B2B specializzata nell’automazione del credito al consumo che, attraverso la sua piattaforma API, analizza i dati transazionali degli utenti attraverso un motore di Machine Learning per stimare i profili di rischio dei consumatori.

L’evoluzione del credito al consumo

Il credito al consumo è già in forte espansione e si prevede che raddoppierà nel corso dei prossimi cinque anni. Solo in Italia, il valore del credito al consumo è stimato in oltre 90 miliardi, 1,4 trilioni in Europa1.

Il mercato europeo delle piattaforme di prestito digitale dovrebbe raggiungere i 3,5 trilioni entro il 20272, mentre il mercato della PSD2 crescerà da 6 a 48 miliardi nel 20303.

Come si posiziona faire.ai nel panorama fintech italiano

Democratizzare l’accesso al credito e semplificare la vita delle persone rendendo i prestiti facili, veloci e accessibili; questa è la mission di faire.ai. Di questo ne sono una prova i recenti progetti: il lancio di Cream, l’app di Instant Lending sviluppata per Banca Progetto, utile per richiedere piccoli prestiti in rate sostenibili e il nuovo strumento FairePay, dedicato alle PMI italiane retail per supportarle nello sviluppo commerciale e pensato per permettere agli utenti di rateizzare i pagamenti per i propri acquisti e snellire la burocrazia, grazie all’open banking e all’intelligenza artificiale.

“Con la trasformazione digitale che stiamo vivendo, oggi la tecnologia è diventata ciò che avvicina i clienti alle aziende. Ignorare questo approccio è controproducente – afferma Gianluigi Davassi, CEO e co-founder di faire.ai – I clienti vogliono soluzioni semplici e veloci e queste aspettative sono oggi richieste anche nel mondo dei servizi finanziari, per renderlo meno farraginoso e più user friendly. Con faire.ai siamo molto fieri di poter prendere parte a un evento così importante nel nostro settore come il Milan Fintech Summit, e renderci protagonisti ogni giorno della modernizzazione e del futuro dell’ecosistema finanziario.”

faire.ai

faire.ai è una fintech B2B specializzata nell’automazione del credito al consumo che sfrutta l’open banking (PSD2) come fonte di dati e utilizza modelli di intelligenza artificiale per stimare i profili di rischio dei consumatori. La piattaforma abilita banche e istituzioni finanziarie all’erogazione di prestiti istantanei tramite un’unica API, consentendo la gestione dell’intero ciclo di vita di un prestito.