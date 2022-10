Moda: ricavi in forte crescita per il Gruppo Zegna

Il Gruppo Zegna chiude il primo semestre del 2022 con ricavi in forte crescita grazie soprattutto al mercato arabo e a quello americano

Il gruppo Zegna chiude il primo semestre del 2022 con ricavi in forte crescita: arrivano al +20,8% pari a circa 729 milioni di euro e con un utile di 21 milioni (-35%) impattato dal cambio euro/dollaro e dalle passività previste dalle clausole sul 10% di Thom Browne che il gruppo non possiede. Paradossalmente gli ottimi risultati del marchio americano impattano sui conti della controllante: ricavi in crescita del +30,3% a 185,7 milioni e un ebti in crescita del +13,4% a 31,56 milioni.

«Sono orgoglioso dei progressi che il Gruppo Zegna continua a compiere – commenta Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente e amministratore delegato – e questo nonostante la continua instabilità macroeconomica e geopolitica, che si è aggiunta alla crisi sanitaria globale ancora in corso. Gli Stati Uniti, l’Europa occidentale e gli Emirati Arabi Uniti hanno più che compensato l’impatto delle misure relative al Covid-19 nella regione della Grande Cina».

Guardando ai prossimi mesi Zegna resta cauto: «Sebbene la nostra performance attuale sia solida, compreso un sano rimbalzo in Cina, le prospettive geopolitiche ed economiche globali rimangono incerte. Attraverso flessibilità e disciplina, sono fiducioso che rimarremo sulla buona strada».

In cerca di rilancio è il gruppo Benetton che ha lanciato ad agosto la nuova campagna 2022 “United Colors”, firmata dal nuovo direttore creativo Andrea Incontri.

Una vera e propria dichiarazione di intenti per la strategia del Gruppo Benetton che mette al centro il tema della diversità, rinnovando l’immagine del brand senza tradire il suo stile inconfondibile. “You can be everything” la nuova tag-line sul profilo Instagram di United Colors of Benetton è l’inizio di una nuova fase, in cui la celebrazione della diversità che da sempre caratterizza il brand di Ponzano assume una sfumatura più intima, contemporanea, legata alle infinite sfaccettature di ogni individuo.

Architetto e designer, Andrea Incontri, nuovo direttore creativo delle linee Donna, Uomo, Bambino di United Colors of Benetton, ha presentato la sua prima collezione Spring Summer 23 durante la Fashion Week di Milano.