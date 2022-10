Le origini delle buste personalizzabili e come si sono evolute nel tempo

Le borse sono state utilizzate sia come borse per la spesa che come imballaggi fin dall’antichità. Questi sono stati ampiamente utilizzati nei negozi per il trasporto di prodotti e, con il passare del tempo, sono state introdotte nuove varietà, alcune delle quali prodotte con materiali riciclati. I sacchetti di carta sono ecologici e sostenibili, quindi scopriamo insieme la nascita ed i vantaggi del loro utilizzo.

I sacchetti di carta sono un’alternativa più rispettosa dell’ambiente rispetto ai sacchetti di plastica pericolosi e la giornata del sacchetto di carta viene celebrata il 12 luglio in tutto il mondo per incentivare l’utilizzo dei diversi tipi di sacchetti di carta. L’obiettivo della giornata è aumentare la consapevolezza sui vantaggi dell’utilizzo di sacchetti di carta anziché di plastica per ridurre al minimo i rifiuti di plastica, che impiegano migliaia di anni per disintegrarsi. Non solo sono rinnovabili, ma possono anche resistere a grandi sollecitazioni.

STORIA

La prima macchina per sacchetti di carta fu inventata da un inventore americano, Francis Wolle, nel 1852. Margaret E. Knight inventò anche la macchina in grado di realizzare sacchetti di carta a fondo piatto nel 1871. Divenne famosa e fu etichettata come “la madre del Borsa della spesa.” Charles Stilwell creò una macchina nel 1883 che poteva anche realizzare sacchetti di carta a fondo quadrato con lati pieghettati facili da piegare e riporre. Walter Deubener ha utilizzato la corda per rafforzare e aggiungere maniglie per il trasporto ai sacchetti di carta nel 1912. Diversi innovatori sono venuti per migliorare la produzione di sacchetti di carta personalizzati nel corso degli anni.

I sacchetti di carta sono biodegradabili e non lasciano tossicità. Possono essere riutilizzati a casa e persino trasformati in compost. Sono, tuttavia, economici e convenienti da usare, con l’ulteriore vantaggio di essere riutilizzabili con cura adeguata. Nel mercato di oggi, queste borse sono diventate un’icona della moda che piace a tutti. Si tratta di prodotti di marketing efficaci e uno dei principali vantaggi del loro utilizzo è che possono essere personalizzati con il nome e il logo della tua azienda. Il logo stampato sulle buste personalizzabili contribuisce a promuovere le possibilità della tua azienda.

IL MIGLIORE IN GENERE

I sacchetti di carta sono diventati l’ultima tendenza in tutto il mondo per vari motivi come il trasporto di articoli, l’imballaggio e così via. Questa preminenza deriva non solo dal fatto che si tratta di una scelta sostenibile, ma anche dalla capacità di consentire una maggiore personalizzazione. Questi numerosi tipi di sacchetti di carta a prezzi all’ingrosso sono disponibili in una varietà di dimensioni e forme per soddisfare le esigenze di privati e aziende. E ognuna delle tante varietà che esistono, ha uno scopo specifico. Quindi, diamo un’occhiata ai molti tipi che vengono utilizzati oggi per vari scopi.

SACCHETTI PER CONTENERE MERCE



Puoi scegliere tra una varietà di sacchetti della spesa di carta da utilizzare al negozio di alimentari. Ognuno ha i suoi vantaggi e limiti. Trasportano una vasta gamma di cose, tra cui cibo, bottiglie di vetro, vestiti, libri, prodotti farmaceutici, gadget e una varietà di altri oggetti, oltre a servire come mezzo di trasporto nelle attività quotidiane. Le borse con una presentazione vivida possono anche essere utilizzate per trasportare i tuoi regali. Oltre alla confezione, la borsa in cui sono riposte deve esprimere eleganza. Di conseguenza, i sacchetti regalo di carta aggiungono fascino alle tue costose camicie, portafogli e cinture. Prima che il destinatario del regalo lo apra, riceverà un messaggio di eleganza e lusso.

BORSE PORTA PRANZO DA TAVOLO

La borsa SOS è la borsa da pranzo ideale per bambini e impiegati in tutto il mondo. Questi sacchetti per il pranzo in carta sono immediatamente identificabili dal loro classico colore marrone e stanno in piedi da soli in modo da poterli semplicemente riempire con cibo, bevande e snack. Queste sono le dimensioni perfette per l’uso quotidiano. Alimenti come formaggio, pane, panini, banane e una varietà di altri articoli vengono confezionati e inviati in altri tipi di sacchetti per mantenerli puliti. I sacchetti di cera di carta sono ottimi per trasportare tali alimenti che si manterranno freschi fino a quando non li consumi. La ragione di ciò è perché hanno pori d’aria, che aiutano nella circolazione dell’aria. Il rivestimento in cera aiuta i consumatori a gestire meglio l’apertura della confezione, riducendo anche il tempo necessario per aprirla.

SACCHETTI RICICLABILI

I sacchetti di carta bianca sono riciclabili e possono essere usati a casa, ma sono anche disponibili in una gamma di adorabili design per rendere più facile lo shopping per i clienti. Se stai cercando un modo a basso costo per promuovere la tua azienda , queste sono opzioni davvero utili ed uniche. Un tipo simile può essere utilizzato anche per raccogliere e smaltire le foglie del giardino. Puoi compostare molti dei rifiuti della tua cucina oltre alle foglie. Gli operatori sanitari risparmieranno molto tempo raccogliendo questi articoli in sacchetti di foglie di carta. È senza dubbio una tecnica di gestione dei rifiuti superiore utilizzare tali sacchi.

