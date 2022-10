I migliori giochi slot a tema videogiochi

Il mondo delle slot machine gode di ottima salute, tanto che nessuno direbbe che questo gioco così amato ha più di un secolo di vita. il segreto del suo successo, oltre che nella semplicità, sta di certo nella capacità di seguire le tendenze ed evolversi insieme ai gusti dei giocatori. Insomma, le slot machine non sono mai rimaste ferme e hanno continuato a guardare un po’ più in là, per accontentare i gusti in evoluzione dei giocatori, nuovi e vecchi.

Da qui le slot machine online, completamente digitali, i titoli ispirati ai format televisivi e soprattutto una delle intuizioni più fortunate, le slot a tema videogiochi.

Non è un mistero che questo sia stato uno degli abbinamenti migliori possibili, visto che ha permesso agli appassionati di videogames di trovare nuove occasioni di divertimento e di rendere ancora più interattive e coinvolgenti le slot.

L’unione di una meccanica di gioco intuitiva come quella delle slot con le storie appassionanti e la veste grafica che stimola la curiosità dei videogiochi è un’idea vincente e troviamo infatti moltissimi titoli di questo genere in tutti i casinò online. Vediamo quelli più interessanti!

Tomb Raider

Successo planetario di lunga data, dai videogiochi ai film le avventure dell’archeologa Lara Croft sono ormai parte dell’immaginario di ognuno di noi. Ed è proprio intorno a lei che si sviluppa la slot machine dedicata al celebre gioco, con una trama che richiama gli elementi originali della pellicola, e diversi videoclip che partono mentre i 5 rulli della slot machine girano. Il titolo è disponibile su diverse piattaforme di gioco online e ha un ottimo successo di pubblico grazie a un gameplay semplice, la presenza di bonus e giri gratis e l’ambientazione avventurosa.

Hitman

Lo spietato sicario del gioco omonimo è protagonista anche qui, con un titolo che fa della sua forza il microgaming interno, affiancato alla dinamica della slot, con 15 linee di pagamento, che possono espandersi grazie ai bonus. Suspense e ambientazioni a tinte fosche sono uno dei grandi motivi di fascino di questo gioco, che ci attira con offerte uniche, video che si attivano grazie ai jolly e giocate bonus che ci possono far guadagnare fino a 18 giri gratuiti.

Da segnalare la funzione Contract Promo, che permette di scegliere arma e obiettivo, per progettare una strategia personale di vittoria.

Resident Evil

Rimaniamo nel campo dell’adrenalina, con un tocco in questo caso horror: principe dei titoli spaventosi, Resident Evil è forse il videogioco a tema più famoso e longevo, una vera e propria saga composta anche da film acclamati.

E tra i giochi slot Resident Evil non delude: l’ambientazione tetra e spaventosa, popolata da zombie è stata perfettamente conservata e riesce a dare i brividi anche nel perimetro di un gioco meno avventuroso come la slot machine. Grande rigore anche per i simboli, che nel videogame sono fondamentali e vengono riportati fedelmente anche nella versione slot, insieme ai personaggi e alle armi: perfetto quindi per i fan del genere, che possono fare il pieno di emozioni!