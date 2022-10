Su Rai 3 a “PresaDiretta” Pnrr lavori in corsa

Pnrr lavori in corsa a “PresaDiretta” in prima serata su Rai 3. In studio l’economista Gustavo Piga e il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sotto la lente di ingrandimento della nuova puntata di “PresaDiretta”, in onda lunedì 3 ottobre alle 21.25 su Rai 3. Il Pnrr è la grande occasione dell’Italia, riusciremo a mettere in piedi i progetti e rispettare tutti i tempi richiesti dall’Europa e spendere i soldi che ci sono stati prestati per cambiare la faccia del nostro Paese? Il Pnrr ha fin qui rispettato la tabella di marcia europea, pur tra mille difficoltà e il viaggio attraverso l’Italia di “PresaDiretta” le ha raccontate.

Sanità pubblica: il Pnrr la vorrebbe rivoluzionare e cambiare la faccia anche della medicina del territorio. Più di 8 miliardi per la digitalizzazione, per rinnovare le infrastrutture sanitarie e il parco tecnologico degli ospedali. E 7 miliardi per la medicina del territorio, per creare le Case della Comunità e portare la medicina pubblica più vicino alla gente. Ma in Italia mancano all’appello migliaia di medici di base e solo quest’anno ne vanno in pensione quasi 4000, come faranno allora a funzionare le nuove strutture territoriali? I Comuni e la grande sfida del Pnrr: 66 miliardi da spendere tra mille problemi. Il personale tecnico e amministrativo negli anni si è assottigliato e oggi alle amministrazioni locali mancano ingegneri, contabili, geometri per scrivere i progetti e partecipare ai bandi.

E poi la tabella di marcia europea, che impone un ritmo sempre più serrato. Se falliscono le amministrazioni locali, fallisce l’Italia. “PresaDiretta” è andata in Sicilia, in Calabria, in Abruzzo, in Molise, ha attraversato il Paese per raccontare gli ostacoli sulla strada di questa importante sfida. Ha ascoltato i sindaci, i cittadini, gli esperti, ha raccolto esperienze positive e occasioni mancate. In studio Riccardo Iacona ne parlerà in diretta con i suoi ospiti, tra i quali l’economista Gustavo Piga, fondatore dell’Osservatorio sul Recovery Plan e Matteo Ricci sindaco di Pesaro. “Pnrr lavori in corsa” è un racconto di Riccardo Iacona con Sabrina Carreras, Daniela Cipolloni, Marianna De Marzi, Giuseppe Laganà, Fabio Colazzo, Massimiliano Torchia.