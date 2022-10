Moda: Stradivarius lancia la sua nuova Denim Fit Guide

Stradivarius lancia la sua nuova Denim Fit Guide, una vera e propria linea dedicata a tutti i fit, rigorosamente denim, che saranno protagonisti delle tendenze autunnali

Il denim non passa mai di moda e, come ogni stagione, Stradivarius lancia la sua nuova Denim Fit Guide, una vera e propria linea dedicata a tutti i fit, rigorosamente denim, che saranno protagonisti delle tendenze autunnali.

All’interno di questa collezione tutti i modelli must-have di stagione come i mom jeans, i cropped, quelli a gamba dritta, a zampa e gli skinnies in tutte le versioni più amate. Tante le aggiunte di tendenza come i cargo, modelli che quest’anno sono tornati di gran voga nei guardaroba e veri essentials per lo stile street. Ispirati allo stile utility, anche nella loro versione denim mantengono tutte le caratteristiche che li rendono unici: vita bassa, ampia vestibilità sulla gamba e le utili tasche laterali.

Vera novità Stradivarius è il colore. La collezione sarà quasi interamente in grigio e nei toni del nero, sfumature decise e carismatiche che prevarranno sul blu e saranno la perfetta alternativa al classico indaco.

Nuovi fits e nuovi colori per dimostrare come il “blue jeans” non è più solo blu, ma il centro di infinite vestibilità adatte ad ogni stile.

Su Stradivarius

Stradivarius fa parte del gruppo Inditex, uno dei gruppi tessili leder del mondo. La sua storia è iniziata nel 1994 con una chiave di violino che è diventata la sua firma. Il marchio crea in Spagna migliaia di capi e accessori all’anno, che vengono distribuiti esclusivamente in più di 900 negozi dei 64 Paesi in cui è presente e attraverso il suo negozio online, che copre le vendite in quasi tutto il mondo. Questo fa di Stradivarius uno dei marchi leader nel mercato della moda a livello mondiale.