Guardare le Storie di Instagram in modo anonimo: i software migliori

Esiste un modo per visualizzare le Storie di Instagram senza un account, ma è necessario utilizzare il software di terze parti giusto

Le Instagram Stories, chiamate anche Insta Stories, sono una funzione dell’app Instagram che consente agli utenti di condividere foto e video con i propri follower.

Tuttavia, a differenza dei normali post, queste durano solo 24 ore prima di scomparire.

Per visualizzare le Storie recenti di qualcuno, toccate la sua immagine del profilo nella schermata principale dell’app Instagram sul vostro dispositivo mobile. Non è necessario avere un account o un handle Instagram per visualizzare le Storie, ma è necessario crearne uno se si desidera pubblicare le proprie.

Perché gli utenti non possono guardare e scaricare IG stories in modo anonimo?

Cosa succede se visualizzi la storia di un’altra persona col tuo account? Instagram mostrerà ciò a quella persona e non sarai più anonimo, per questo esistono altre soluzioni di cui ti parliamo proprio in questo articolo.

Quindi, hai scoperto che qualcuno di importante per te ha postato una storia e vuoi guardarla il prima possibile. Tuttavia, non hai un account Instagram o forse sei stato bloccato. Poiché la persona che ha pubblicato la storia può vedere chi l’ha aperta, non vuoi chiedere aiuto ai tuoi amici. Se provi ad andare sul sito web di Instagram, vedrai solo l’opzione per creare un account e non c’è alcuna modo per accedere al feed.

Fortunatamente, esiste un modo per visualizzare le storie di Instagram senza un account, ma è necessario utilizzare il software di terze parti giusto.

Abbiamo preparato questo elenco dei migliori software in circolazione, insieme alle istruzioni su come utilizzarli.

Come si guardano le Storie di Instagram in modo anonimo?

Esistono alcuni modi per visualizzare le storie di Instagram all’insaputa del creatore.

Per vedere le storie in modo anonimo è necessario seguire un account privato, quindi alcuni di questi metodi funzionano solo per gli account pubblici.

Utilizzare la modalità aereo

Accedete al profilo dell’utente, quindi attivate la modalità aereo sul vostro dispositivo prima di selezionare una storia per visualizzarla. Questo processo su computer è diverso da quello su Android o su un iPhone.

Instagram precarica alcuni contenuti in modo da poterli visualizzare immediatamente anche se il segnale Wi-Fi è scarso. Quindi, se si passa temporaneamente alla modalità aereo, si possono vedere le storie senza che nessuno lo sappia. Tuttavia, questo metodo non funziona sempre, soprattutto quando un utente pubblica diverse storie insieme.

Utilizzando la modalità aereo avrai l’opportunità di visualizzare le storie in modo anonimo anche di account privati che segui, ma stai attento a non commettere errori!

Utilizzare un altro account Instagram

Crea un altro account Instagram e passa ad esso ogni volta che vuoi visualizzare le storie in modo anonimo.

Assicurati che il nome dell’account non includa informazioni identificative e non lasciare alcuna traccia che possa permettere a quella persona di risalire alla tua vera identità.

Per cambiare account Instagram nell’app, vai sul tuo profilo, tocca il nome del tuo account, quindi sceglie l’altro o clicca “aggiungi account”.

L’unico rischio con questo metodo è che l’altra persona, leggendo il nome utente di qualcuno che non conosce, potrebbe bloccare quell’account e impedirvi così di vedere le storie.

Utilizzare un sito web di terze parti

Siti web come InstaStories, Storiesig.me, StoriesDown, Instanavigation e Istories.site consentono di visualizzare le storie di Instagram senza accedere al proprio account. Basta fornire il nome dell’account per vedere i post e le storie dell’utente. Alcuni siti consentono anche di scaricare contenuti da Instagram. Il problema è che è possibile visualizzare solo gli account pubblici.

Inoltre bisogna stare attenti a scegliere i siti adatti, dato che alcuni sono solo degli scam e continueranno a caricare il contenuto all’infinito senza mai mostrartelo.

Quindi, se vuoi vedere in anonimo le storie del tuo ex oppure di qualcuno che ti interessa, ecco una lista dei migliori:

InstaStories.watch

InstaStories è uno dei migliori siti web 100% gratuiti in questo caso in quanto garantisce una navigazione totalmente in anonimo delle Storie Instagram, non richiede nessuna registrazione e ha un UI intuitiva.

Tra l’altro Insta-stories supporta varie lingue e permette di scaricare Storie Instagram in modo anonimo, video, MP4, JPEG.

Quindi, se vuoi vedere i post o le storie di qualcuno senza che questa persona lo venga a sapere, salva questo sito tra i preferiti perché ti tornerà davvero utile.

Come usare InstaStories.watch?

Vai sul sito web di InstaStories.watch

Nella homepage, digita il nome utente della persona di cui vuoi visualizzare la Storia nella barra di ricerca. Fai clic sul nome della persona quando appare sotto la barra di ricerca.

Si accederà alla pagina del profilo di quella persona su InstaStories.watch. Nella pagina del profilo si vedranno tutte le sue storie recenti e le informazioni.

– Per guardare una particolare Storia, cliccaci sopra e la riproduzione inizierà automaticamente. Quando hai finito di guardarla, puoi cliccare sulla X nell’angolo in alto a sinistra dello schermo per uscire.

StoriesIg.me

Un altro sito web gratuito che permette di visualizzare le storie instagram in modo anonimo e con un’interfaccia piuttosto semplice è storiesig.me.

storiesig.me non richiede alcuna registrazione, ha un’elevata velocità di caricamento e permette di scaricare tutti i media in modo rapido.

Proprio come l’altro sito anche questo è molto curato e per nulla complesso, anche se presenta molte pubblicità per mantenere il servizio gratuito.

Come vedere le stories con storiesig.me?

Vai sul sito web di StoriesIg.me

Digita il nome utente della persona di cui vuoi visualizzare la Storia nella barra di ricerca e fai clic su di esso quando appare sotto la barra di ricerca.

Si accederà alla pagina del profilo di quella persona su StoriesIG. Nella pagina del profilo si vedranno tutte le sue storie recenti e le informazioni.

– Per guardare una particolare Storia, cliccaci sopra e la riproduzione inizierà automaticamente. Quando hai finito di guardare la Storia, puoi cliccare sulla X nell’angolo in alto a sinistra dello schermo per uscire.



StoriesDown

Un altro sito totalmente gratuito che permette di visualizzare le stories senza bisogno di un account è StoriesDown.

StoriesDown, disponibile in varie lingue, dà la possibilità agli utenti di scaricare e condividere contenuti che trovano interessanti oltre a fornire informazioni sui singoli post. Tutto questo in modo completamente anonimo!

Questo è tra tutti il mio sito preferito dato che esiste oramai da anni e viene frequentemente aggiornato per essere sempre disponibile anche quando Instagram fa degli aggiornamenti.

Come funziona StoriesDown?

Vai sul sito web di StoriesDown

Digita il nome utente della persona di cui vuoi visualizzare la Storia nella barra di ricerca e premi invio

Si visualizzerà così il profilo di quella persona su StoriesDown, con tutte le sue storie e i post

Instanavigation

Per vedere storie instagram in modo anonimo e gratuito si può usare anche Instanavigation.

Instanavigation ha un’interfaccia per gli utenti basilare e non richiede alcuna registrazione per permettere di visualizzare le storie, i reels e i post di profili Instagram e scaricare tutti i media.

Anche questo sito è molto facile da utilizzare ed è quindi semplice per chiunque vedere storie in modo completamente anonimo.

Vai sul sito web di Instanavigation

Digita il nome utente della persona di cui vuoi visualizzare la Storia in modo anonimo nella barra di ricerca e premi invio

Apparirà così il profilo di quella persona su Instanavigation, con tutte le sue storie e i post

istories.site

L’ultimo sito completamente gratuito che inseriamo in questa lista è Istories.site.

istories.site non richiede alcun account e garantisce al 100% l’anonimato, dando la possibilità di visualizzare e scaricare le Storie dei vari profili da iPhone, Android, Pc e Laptop.

Come vedere le storie con istories.site?

– Cerca su internet il sito Istories.site

Scrivi il nome profilo dell’account di cui intendi vedere le stories in modo anonimo e poi premi il pulsante per la ricerca

Apparirà così l’account che hai cercato e potrai finalmente vedere tutti i media che desideri!

Questi sono quindi i 5 siti web migliori che ti permetteranno di vedere le storie instagram in modo completamente anonimo di altri profili e senza dover creare degli account falsi.

Passiamo ora alle FAQ!

Si può guardare IG in modo anonimo?



Con i metodi e i siti internet che sono stati presentati in questo articolo è possibile visualizzare le storie, i post e gli highlights in modo anonimo.

Posso scaricare gli highlights, i reels, i post e le storie di IG in forma anonima?

Certo! Usando siti come InstaStories, Storiesig.me, StoriesDown, Instanavigation e istories.site fare ciò è estremamente semplice e rapido. Leggi la guida step by step che ho scritto in questo articolo.

Posso vedere l’account instagram che mi ha bloccato?



Utilizzando siti di terze parti è possibile vedere anche i post e le storie degli account che ti hanno bloccato.