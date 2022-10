Forever Bambù diventa Società Benefit con un duplice obiettivo: il raggiungimento di finalità ambientali e socioculturali

Forever Bambù, società italiana leader e pioniere nel bambù gigante in Europa, si trasforma in società benefit con un duplice obiettivo: il raggiungimento di finalità ambientali, rese attraverso una gestione sempre più illuminata dell’intero ciclo di vita dei bambuseti, dalla piantumazione all’utilizzo della biomassa per la produzione di bioplastiche con le fibre della canna fino a servizi per la compensazione di CO2 per aziende e attività professionali, trasferendone il valore in strumenti come gli NFT; e, dall’altro, per finalità socio-culturali, tese a guidare e moltiplicare la transizione ecologica in atto, creando, realizzando e divulgando un modello di impresa green di successo ed innovativa.

“Era per noi un passaggio atteso” commenta Emanuele Rissone, Presidente e Fondatore di Forever Bambù. “Siamo nati per investire in pratiche green, dando un senso a ciò che la natura già ci offriva e studiando e approfondendo le tecniche di coltivazione e di riutilizzo delle fibre del bambù per rendere questa ricchezza naturale il più circolare possibile. E circolare è un aggettivo che non uso a caso. Il senso di società benefit è parte del nostro dna e la sua formalizzazione quasi un atto dovuto. Ciò che però mi rende particolarmente felice ed orgoglioso del passo intrapreso è il riscontro oggettivo e costante che abbiamo dai nostri clienti: le buone pratiche sono contagiose e capaci di fare del grandissimo bene al business, oltre che naturalmente all’ambiente e a noi stessi”.

Sono quattro i macro obiettivi sottesi al progetto: sequestrare CO2, coltivando foreste di bambù gigante con metodo biologico, biodinamico e simbiotico; sviluppare e diffondere prodotti a impatto zero; generare ricchezza e benefici per tutti gli stakeholder nella filiera, garantendo sostenibilità, scalabilità e replicabilità del modello nel tempo; favorire la condivisione di progetto, visione, valori e conoscenze, anche attraverso la cura della relazione e infine contribuire sotto il profilo culturale al movimento della Green Economy, proponendo un approccio realmente sostenibile quale leva di crescita economica per la società. Forever bambù gestisce 200 ettari di piantagioni di bambù gigante in 4 regioni del Centro e Nord Italia: ha sviluppato un metodo di coltivazione esclusivo, caratterizzato dall’applicazione di protocolli biologici, biodinamici e simbiotici proprietari e gestiti con l’applicazione di metodi certificati che garantiscano l’attività di carbon sink delle foreste, arricchiti recentemente da NFT a tutela di ogni singola porzione di bambuseto.