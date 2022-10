Tumori e rischio trombosi: i pazienti ne sanno poco

I Paesi in cui il sondaggio messo a punto dalla ECPC è stato effettuato sono Italia, Francia, Germania, Grecia, Regno Unito e Spagna, per un totale di 1.365 soggetti coinvolti, tra i quali si annoverano sia pazienti oncologici sia caregiver (le persone che si prendono cura dei malati). Oltre ai dati generali descritti nell’articolo, nel rapporto completo sono stati presentati i dati per ciascuna delle nazioni coinvolte.

Per quanto riguarda l’Italia, che ha contribuito al sondaggio con le risposte fornite da 246 persone, il 73 per cento dei pazienti e caregiver ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che esista un rischio maggiore di trombosi legato proprio alla malattia o ai trattamenti a essa collegati. In un caso su 4 (24 per cento) la consapevolezza dell’aumento del rischio è arrivata solo dopo la scoperta di avere una trombosi. “Questi risultati sono in linea con quanto emerso negli altri Paesi coinvolti” spiega Falanga.

Sempre in base ai risultati del sondaggio, coloro che erano al corrente del rischio aumentato di trombosi hanno dichiarato di aver ricevuto informazioni orali in merito dai medici, spesso da quelli ospedalieri (11 per cento), mentre nel 6 per cento dei casi le informazioni sono arrivate attraverso ricerche personali, in genere online.

“Il tumore e le terapie anti-tumorali portano con sé numerosi effetti collaterali che incidono sulla salute e la trombosi potrebbe sembrare un problema minore. In realtà non è così: prestare attenzione a questa complicanza può migliorare la qualità di vita e la prognosi dei pazienti” commenta l’esperta, ricordando che oggi esistono strategie efficaci per prevenire e curare la trombosi associata al tumore.