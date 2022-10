MonteNapoleone District inaugura l’autunno milanese con “La Vendemmia”

MonteNapoleone District inaugura l’autunno milanese con la tredicesima edizione de “La Vendemmia”. Dal 3 al 9 ottobre moda, vino e cultura tornano protagonisti

Torna dal 3 al 9 ottobre a Milano “La Vendemmia di MonteNapoleone”, l’iniziativa ideata e promossa da MonteNapoleone District e diventata un must dell’autunno milanese, che rende omaggio al connubio virtuoso tra i più prestigiosi Brand della moda e le più rinomate aziende vinicole italiane e non.

Giunta alla tredicesima edizione, “La Vendemmia di MonteNapoleone” è patrocinata dal Comune di Milano e da Confcommercio-Imprese per l’Italia ed è realizzata in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, la 92° Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba e Fondazione Dynamo Camp. La manifestazione è inoltre sostenuta da Valverde – La forma dell’acqua, in qualità di main sponsor.

Il capoluogo lombardo si animerà per tutta la settimana con un palinsesto di eventi ed esperienze sensoriali a tutto tondo, tra visite guidate nei musei, wine tasting e menù gourmet. In particolare, giovedì 6 ottobre le boutique accoglieranno i propri ospiti per cocktail su invito organizzati in partnership con le migliori cantine vitivinicole, da Via Montenapoleone passando per Via Verri e via Bagutta, da Via Santo Spirito a Via Gesù, da via Sant’Andrea fino a Via della Spiga, che torna a partecipare dopo due anni di assenza.

Al centro del calendario della kermesse, si rinnova l’impegno sociale in favore di Dynamo Camp: mercoledì 5 ottobre è in programma l’Asta benefica “Italian Masters”, battuta da Christie’s nella nuova venue dell’Hotel The Westin Palace. I proventi della vendita dei 29 lotti, composti da pregiate bottiglie appartenenti al Comitato Grandi Cru d’Italia, volumi a tiratura limitata ed experience enogastronomiche, andranno a sostegno della sessione di terapia ricreativa di Capodanno – dal 27 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023 – dedicata a famiglie con figli affetti da gravi patologie neurologiche e sindromi rare.

Oltre alla solidarietà, La Vendemmia si riconferma un’occasione per promuovere la cultura e le realtà museali del Quadrilatero abbinando delle visite guidate a ricercate degustazioni sensoriali: la prima si terrà martedì 4 ottobre nell’accogliente Casa Manzoni, storica dimora di Alessandro Manzoni, con una degustazione di Cru Noa, Tenuta Presti e Pegni di Cantine Cusumano, per proseguire l’indomani alla scoperta delle collezioni tra Ottocento e Novecento delle Gallerie d’Italia di Milano e degustazione di Ferrari Maximum Blanc de Blancs da Vòce in giardino. Giovedì 6 e venerdì 7 ottobre si apriranno le porte della Casa Museo Bagatti Valsecchi, ispirata alle abitazioni del Cinquecento lombardo, in compagnia delle bollicine Altemasi Trentodoc. A conclusione, venerdì 7, al Museo Poldi Pezzoli si potranno ammirare in un’atmosfera magica le straordinarie opere ed oggetti, dall’antichità al XIX secolo, collezionati da Gian Giacomo Poldi Pezzoli con una degustazione di Prosecco Doc Brut “Berto” di V8+.

La settimana milanese de La Vendemmia proseguirà venerdì 7 ottobre con lo speciale Wine Tasting delle migliori etichette del Comitato Grandi Cru d’Italia in programma a Palazzo Serbelloni.

Anche quest’anno, inoltre, nel corso della settimana de “La Vendemmia”, alcuni dei più rinomati ristoranti della città offriranno un menù speciale La Vendemmia al prezzo di 35 euro a pranzo e 70 euro a cena in abbinamento a un calice di vino.

Dal simbolico MonteNapoleone District, nei week-end di ottobre l’esperienza de “La Vendemmia” si trasferirà fuori città: a Calvisano, grazie alla collaborazione con Calvisius, in un viaggio alla scoperta del caviale italiano tra gli stabilimenti della Agroittica Lombarda e nella suggestiva cornice del Castello di Roddi per una cooking class a base di tartufo Bianco d’Alba insieme alla tradizionale ricerca del fungo ipogeo accompagnati da un trifolau.

Tra i partner de “La Vendemmia” si riconferma infatti anche la collaborazione con l’Ente Fiera Tartufo Bianco d’Alba, che inaugurerà la settimana con la serata di lunedì 3 ottobre dedicata all’analisi sensoriale del tartufo presso la MonteNapoleone Vip Lounge.

Per tutta la settimana Valverde, l’acqua ufficiale de La Vendemmia, sarà presente all’interno delle boutique aderenti all’iniziativa.

Così commenta il Presidente di MonteNapoleone District Guglielmo Miani: “Da sempre lavoriamo per valorizzare la straordinaria arte del saper vivere italiana, attraverso la promozione di iniziative che creano partecipazione e condivisione della cultura del bello e del buono, quali ad esempio moda e vino, pilastri che hanno contribuito a renderci famosi e unici nel mondo. Crediamo che la formula de “La Vendemmia” con protagonisti moda, vino e turismo sia un ottimo amplificatore dell’eccellenze del nostro Paese a livello internazionale, oltre ad offrire una perfetta fotografia di quello che è oggi l’identità di Montenapoleone District, sempre più luogo di “experience”, di incontro e socializzazione”.