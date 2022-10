Genny sceglie Georgina Rodriguez per la nuova campagna

Georgina Rodriguez è la nuova protagonista scelta per la campagna pubblicitaria Autunno Inverno 2022-2023 di Genny

Georgina Rodriguez è la nuova protagonista scelta dalla creative director Sara Cavazza Facchini per la campagna pubblicitaria Autunno Inverno 2022-2023 di Genny.

Con occhiali scultorei, lo sguardo della nuova ambassador si volge al rigore di una moderna residenza madrilena realizzata da Joaquin Torres, scelta come set della campagna, confermando l’amore per l’arte e l’architettura che da sempre, nella Maison Genny, ispira la purezza delle sue forme.

Fra i capi scelti da Sara Cavazza Facchini per esaltare lo stile di Georgina, l’abito in maglia brilla immancabile fra sfumature corallo e cristalli. Una passione per il colore e per la luminosità portata fino al maxi cappotto fucsia con cintura milleluci, o in un vivace minidress tigrato. Intenso e sensuale, il tema dell’animalier percorre tutta la collezione riscoprendo tonalità profonde, che nel completo effetto pantera oro e nero illuminano un top in jersey lavorato come metallo liquido.