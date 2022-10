Oakley lancia la nuova collezione di occhiali da vista

Oakley lancia la sua collezione 2022 di occhiali da vista, composta dai modelli Activate e Centerboard, in una campagna con protagonista Kylian Mbappé

Oakley lancia oggi la sua collezione 2022 di occhiali da vista, composta dai modelli Activate e Centerboard, in una campagna con protagonista l’atleta del team Oakley Kylian Mbappé. In un perfetto connubio tra estetica e funzionalità, le due montature offrono soluzioni stilisticamente uniche che rispettano i più elevati standard di eccellenza tecnica. Nata dalla combinazione strategica tra l’esperienza e le innovazioni di Essilor e Luxottica, la tecnologia delle lenti Oakley – che include Oakley Blue Ready e Oakley Stealth Pro – può essere aggiunta a Activate e Centerboard, offrendo protezione dalla luce blu e maggior resistenza all’usura.

Autentica unione di forma, vestibilità e funzionalità, l’offerta da vista Oakley per il 2022 testimonia la maestria del brand nel campo degli occhiali lifestyle di alta gamma e delle innovazioni tecnologiche per le lenti.

ACTIVATE

Activate è l’unione perfetta di forme moderne e linee avvolgenti, per un look estremamente adattabile. I dettagli lisci e scolpiti sulle aste, uniti alla leggera montatura in O Matter™, creano il modello perfetto per passare agilmente dal lavoro all’attività sportiva. Le aste in titanio sottile permettono una facile regolazione, mentre i terminali in Unobtainium® offrono un’aderenza ottimale durante qualsiasi attività: il risultato è una calzata anti-scivolo ineguagliabile. Activate si declina in sette colorazioni ed è disponibile con lenti graduate originali Oakley con ellisse incisa al laser sulla lente sinistra, emblema di autenticità e qualità Oakley.

CENTERBOARD

Centerboard è l’ultima reinterpretazione di un design Oakley® senza tempo. Resistente e leggera, la montatura in O Matter™ offre la massima comodità per tutta la giornata, mentre le aste regolabili Ace Fit in O Matter™ assicurano una calzata personalizzata. La montatura vanta il sistema Three-Point Fit: sinonimo di comfort, mantiene le lenti in perfetto allineamento ottico, mentre i naselli integrati garantiscono una vestibilità ottimale.