Netflix conferma l’arrivo di “Parasyte: The Grey”

Netflix conferma la produzione di “Parasyte: The Grey”, il leggendario manga che torna alla ribalta sotto forma di serie coreana

Netflix ha confermato la produzione di Parasyte: The Grey, una serie del visionario regista Yeon Sang-ho tratta dal manga di Hitoshi Iwaaki pubblicato da KODANSHA Ltd. La serie narra la storia di misteriosi parassiti alieni che si impossessano degli umani per vivere e per diventare più forti. Quando cominciano a sconvolgere la società, un gruppo di umani decide di combattere questa forza malvagia.

Il manga di Hitoshi Iwaaki Kiseiju – L’ospite indesiderato, su esseri che invadono i corpi umani e li controllano, ha venduto oltre 25 milioni di copie in più di 20 tra paesi e regioni. La storia, piena di immaginazione e di temi filosofici, ha dato vita ad animazioni e adattamenti live action osannati dai fan. E ora continua a evolversi tramite l’opera di Yeon Sang-ho, un illustre regista coreano famoso per film e serie di genere di grande successo.

Dai film Train to Busan e Peninsula, che hanno lanciato il filone zombi coreano, fino alla serie di Netflix acclamata in tutto il mondo Hellbound, Yeon ha creato un universo originale con l’impronta della sua immaginazione disinibita e strabiliante. Con la regia e la cosceneggiatura di Parasyte: The Grey, Yeon aggiunge un nuovo territorio al suo regno. Conoscendo la sua capacità di descrivere in maniera incisiva la natura umana nel momento in cui le persone devono affrontare una realtà caotica, molti sono curiosi di scoprire come sarà la sua versione coreana del mondo di Parasyte. Ryu Yong-jae, lo sceneggiatore di La casa di carta: Corea, che ha raggiunto le vette della TOP 10 globale della TV (non in lingua inglese) a soli 3 giorni dopo l’uscita, scriverà questa storia avvincente insieme a Yeon.

Anche un cast che non passa certo inosservato tiene alte le aspettative per Parasyte: The Grey. Jeon So-nee interpreta Jeong Su-in, invasa da un parassita che però non prende il controllo del suo cervello e con il quale instaura una sorta di convivenza. Jeon ha fatto colpo sul pubblico nelle serie Scripting Your Destiny, When My Love Blooms ed Encounter.

Koo Kyo-hwan e Lee Jung-hyun, che hanno entrambi precedentemente lavorato con il regista Yeon Sang-ho al film Peninsula, si aggiungono al cast. Koo Kyo-hwan interpreta Seol Kang-woo, che va a caccia di parassiti per ritrovare la sorella scomparsa. Koo, un attore che riesce a spingere i personaggi ben oltre i limiti definiti dalle storie, ha incantato il pubblico nella serie di Netflix D.P. e nel film Kingdom: Ashin of the North. Lee Jung-hyun compare nei panni di Choi Jun-kyung, la leader della task force contro i parassiti denominata “Team Grey”. Dopo aver perso il marito per colpa degli invasori, si dedica al loro sterminio. Lee ha dimostrato una grande versatilità come attrice nel più grande film coreano della storia L’impero e la gloria – Roaring Currents e in altri progetti.

Tramite le interazioni dinamiche di personaggi ed eventi, questi tre attori rappresentano con destrezza il modo in cui questi esseri parassitici hanno preso d’assalto il mondo. La produzione è gestita da Climax Studio, il motore creativo che ci ha regalato successi globali come Hellbound e D.P., insieme alla casa di produzione di contenuti globali WOW POINT. Il mondo dalla fantasia sconfinata di Parasyte: The Grey, con la sua trama appassionante, uscirà in esclusiva su Netflix.

