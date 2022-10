Gli O.R.K. pubblicano il nuovo album “Screamnasium”

Gli O.R.k. presentano il nuovo album “Screamnasium”, in uscita in formato fisico e digitale il 21 ottobre 2022 per Kscope

Coinvolgente ed emozionante, Screamnasium è l’album più essenziale degli O.R.k.. Spontaneo ma intricato, è forse la dichiarazione più definita degli obiettivi sonori della band.

Dopo i tre precedenti album in studio, gli innumerevoli chilometri percorsi in tour e il forte legame creativo che si è creato fra i quattro membri della band, esce finalmente l’attesissimo seguito dell’acclamato Ramagehead del 2019. Adesso le energie represse e deragliate degli O.R.k. hanno trovato sfogo con il loro nuovo album Screamnasium, grintoso, catartico e Screamnasium.

1. As I Leave [03:57] GUARDA IL VIDEO

2. Unspoken Words [03:39]

3. Consequence (feat. Elisa) [04:11]

4. I Feel Wrong [04:00]

5. Don`t Call Me A Joke [03:24]

6. Hope For The Ordinary [04:38]

7. Deadly Bite [03:57]

8. Something Broke [04:17]

9. Lonely Crowd [03:58]

10. Someone Waits [05:35]

As I Leave, il singolo/apertura dell’album, trasmette all’ascoltatore una forma distillata dello spirito degli O.R.k.. La voce potente di Lef, il riffing energico di Carmelo Pipitone, l’accompagnamento ritmico creativo di Pat Mastelotto e i toni di basso distintivi di Colin Edwin infondono a Screamnasium un’intensità rinnovata e una nuova luminosità. I livelli di energia sono mantenuti per tutti i 42 minuti di durata dell’album, mentre gli O.R.k. sostengono la causa dell’ottimismo, della tolleranza e dell’empatia: questi brani sono inni di speranza in un mondo sempre più incerto.

Un momento particolare è “Consequence“, in cui Lef si confronta con il fenomeno vocale Elisa, vincitrice di un Grammy e conosciuta fuori dall’Italia per la sua collaborazione con il leggendario Ennio Morricone nella colonna sonora di Django Unchained di Quentin Tarantino.

La chiusura dell’album, “Someone Waits”, vede la partecipazione della virtuosa violoncellista Jo Quail, con le sue melodie seducenti e intrecciate, indirizza Screamnasium verso un finale drammatico e inaspettato.

Colin Edwin commenta “In questo momento Screamnasium mi sembra l’album che abbiamo cercato di realizzare da quando abbiamo concepito la band, sia dal punto di vista sonoro che da quello del songwriting e dell’argomento trattato. Tutti e quattro suoniamo con i nostri punti di forza naturali e siamo riusciti a esprimere luci e ombre e ogni sorta di colore intermedio. Riflette il nostro passato recente e indirizza una certa energia verso un futuro più speranzoso. Per me questo album costituisce una sorta di purificazione, spero davvero che questo sentimento generale venga trasmesso.”

Il duo creativo composto dal direttore artistico vincitore di un Grammy, Adam Jones (dei Tool), e dall’illustratore della Marvel/DC Comics, Denis Rodier, si è occupato della grafica e dell’impaginazione dell’album, creando un’opera iconica con un’immagine di impatto, mentre il mixaggio e il mastering sono stati affidati a Machine (Lamb of God, King Crimson, Clutch).

Comprendendo un’ampia gamma di paesaggi emotivi, Screamnasium è il sollievo ideale per i nostri tempi difficili.

Kscope pubblicherà Screamnasium il 21 Ottobre in formato CD/ltd, in LP (vinile nero e colorato verde) e in formato digitale. PRE ORDINE DISPONIBILE QUI