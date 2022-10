Giulia Bazzucco in libreria con il “Manuale per sopravvivere alla vita”

“Manuale per sopravvivere alla vita” di Giulia Bazzucco cercherà di insegnarvi come prendere le piccole disavventure con filosofia ed ironia

Vi è mai capitato di rientrare in auto dal lavoro nell’ora di punta o la sfortuna di trovarsi con un forte attacco di emicrania dieci minuti prima di uscire? Un fastidio di poco conto ma che alla fine, verificandosi di continuo, in un modo o nell’altro impattano sul nostro modo di vivere. Ebbene “Manuale per sopravvivere alla vita” vi spiegherà (o almeno tenterà) non di porvi rimedio ma cercherà di insegnarvi a come prendere le piccole disavventure con filosofia ed ironia. Un piccolo manuale che esplora particolari aspetti della quotidianità (concreti, come l’insonnia, o astratti, come il rapporto con le persone e i sentimenti) con i quali gli individui sono chiamati a confrontarsi e ai quali devono trovare il modo di “sopravvivere”.

Giulia Bazzucco, veronese. Dopo aver studiato Lingue Straniere all’università ed aver conseguito una laurea magistrale in Editoria e Giornalismo, lavora in una piccola biblioteca di paese. Grande amante della lettura e delle storie in generale, raccontate o incise su pellicola, questo è il suo primo libro.

https://www.leucotea.it/store/product/manuale-per-sopravvivere-alla-vita