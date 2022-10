“Complicità E Interventi Illegali” è il nuovo album de Lo Strano Frutto

Disponibile online su tutte le piattaforme streaming “Complicità E Interventi Illegali”, il nuovo album de Lo Strano Frutto

Passato, presente e futuro si intrecciano in Complicità e Interventi Illegali, il nuovo album de Lo Strano Frutto, progetto solista di Enrico Teno Cappozzo (ex iMelt, Muleta). In uscita per Dischi Soviet Studio, il nuovo lavoro di Teno è stato registrato con Giorgio Canali alla Cucina b&b Vistabrenta e Artmusic Studio di Bassano del Grappa (VI) con la collaborazione di Diego Piotto.

L’album viaggia avanti e indietro nel tempo, arrivando a sedimentare un vissuto dal quale traspare la volontà di combattere di fronte alle sfide della contemporaneità. In otto pezzi perlopiù acustici, impreziositi qua e là dalle pennellate di chitarra di Giorgio Canali, l’autore traccia una lucida disamina sulla società di oggi, affrontando temi sociali e politici, ma anche delineando quadri intimi, familiari, domestici, arrivando a scavare nelle pieghe della propria coscienza e della propria storia..

Ascolta COMPLICITA’ E INTERVENTI ILLEGALI qui https://bfan.link/complicita-e-interventi-illegali

“L’album è stato concepito nel marzo 2020 in tre giorni, in completo isolamento, durante il lockdown . Ero esterrefatto di fronte a quanto stava accadendo in quei giorni, forse lo si può notare dal modo in cui ho usato la voce, tanto che avevo pensato di non pubblicare più il disco. Ho deciso di farlo uscire adesso perché comunque non è cambiato praticamente nulla, a parte il fatto di non avere più le mascherine sul viso, e in quanto ho visto una crisi politica e sociale dilagare in quel periodo e confermarsi ora, malgrado sia tutto apparentemente normale”.

Lo Strano Frutto è il progetto solista di Enrico Cappozzo (Teno) ex Muleta e iMelt. L’immediatezza è l’esigenza che sta alla base di questo approccio musicale che si concentra sulla musica come tramite per parlare della vita, delle difficoltà e dei sogni di un uomo come tanti. Figlio della scena underground degli anni ‘90, Enrico Cappozzo riesce ad emozionare per l’onestà dei suoi testi e della sua storia. Dopo Mi innamoravo di tutto quello che cadeva dal terzo piano uscito ad aprile 2018 per la PsicoLabel di Giorgio Canali, il self title del 2019, e una manciata di singoli usciti nel 2020, Lo Strano Frutto torna con l’album Complicità e Interventi Illegali, con Giorgio Canali alla produzione.