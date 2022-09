Nuovi ingressi nel cast del thriller di fantascienza “Atlas”

L’annuncio di Netflix: Simu Liu, Sterling K. Brown e Abraham Popoola si uniscono al cast del thriller di fantascienza “Atlas”

Simu Liu (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Sterling K. Brown (Honk for Jesus. Save Your Soul.) e Abraham Popoola (The Great) affiancano la star e produttrice Jennifer Lopez in Atlas.

Nel film un’analista di intelligence resta bloccata su un pianeta lontano e deve imparare a lottare all’interno di una corazza mech di tipo militare per sopravvivere.

Atlas rientra nell’ambito della partnership creativa tra Nuyorican Productions di Lopez e Netflix per cui Lopez, la coproduttrice Elaine Goldsmith-Thomas e il manager di lunga data Benny Medina stanno producendo un catalogo di film, serie televisive, oltre a contenuti sceneggiati e unscripted con una particolare enfasi su progetti volti a promuovere attrici, sceneggiatrici e registe di background diversi.

Regia: Brad Peyton

Sceneggiatura: Aron Eli Coleite sulla base di un copione originale di Leo Sardarian

Produzione: Brad Peyton e Jeff Fierson per ASAP Entertainment; Joby Harold e Tory Tunnell per Safehouse Pictures; Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina per Nuyorican Productions; Greg Berlanti e Sarah Schechter per Berlanti/Schechter Films